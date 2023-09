Geniessen Gut gefüllt: Zum Erntedankfest hat frisch geerntetes Gemüse seinen grossen Auftritt In diesen Wochen wird gefeiert, was uns der Boden an Nahrung schenkt. Traditionell werden dabei gefüllte Speisen aufgetischt. Diese vier Rezepte haben es in sich.

Die Felder sind leer, die Teller und Vorratskammern umso voller: Jetzt gibt der Boden uns Nahrung in Hülle und Fülle. Bild: Marco Hegner/Imago

Ohne guten Boden geht gar nichts. Einen Boden, der Obst und Gemüse in Hülle und Fülle wachsen, aus winzigsten Körnern und Samen volle Ähren und Früchte spriessen lässt. Er ist die wichtigste Voraussetzung für eine ertragreiche Ernte, ihre nährende Grundlage. Im Herbst ist die Erntesaison zu Ende, Felder und Äcker sind leer. Dafür die Teller umso voller, hoffentlich.

Und diese vollen Teller werden in diesen Wochen hierzulande gefeiert: Das Erntedankfest gehört zu den jahrhundertealten Traditionen von Kulturen und Religionen weltweit. Jedes Land begeht die Feiern wieder anders und zu verschiedenen Zeitpunkten. Im deutschsprachigen Raum finden die meisten Feste um die Tag- und Nachtgleiche am 23. September statt, also im September und Oktober. In einigen Schweizer Gemeinden wird dabei mit der traditionellen «Sichlete» und «Chästeilet» gleichzeitig der Alpabzug begangen. In den USA wiederum findet das «Thanksgiving» Ende November statt.

Die Idee der Fülle an Lebensmitteln

Das Erntedankfest gilt als eines der ältesten Bräuche überhaupt. Früher wurde dabei diversen Gottheiten gehuldigt, in Ägypten etwa Osiris, dem Gott der Aussaat, in Griechenland Demeter, der Göttin der Fruchtbarkeit der Erde, des Getreides und der Saat. Heute ist man wegen der Säkularisierung meist pragmatischer. Gedankt wird schlicht der Erde, die die zum Leben notwendige Nahrung hervorgebracht hat. Und freilich auch den Bäuerinnen und Bauern, die gechrampft haben für eine gute Ernte.

Also, gehen wir in diesen Tagen doch kurz in uns und sagen stumm danke, bevor wir uns über die reichlich gedeckte Tafel hermachen. Auffällig: Gerade zum Erntedank werden oftmals mit Fleisch oder vegetarisch gefüllte Gemüse aufgetischt. Paradebeispiel dafür ist der Kürbis. Die Form des Hokkaido etwa eignet sich prima, um Platz für würzige Massen zu bieten (Rezept unten).

Die Verbindung zwischen gefüllten Speisen und dem Erntedankfest ist freilich kein Zufall, vielmehr uralt. Gefülltes Gemüse, Fleisch oder Teig symbolisieren in vielen Kulturen seit jeher die Idee der Fülle an Lebensmitteln. Zwar werden heute übers ganze Jahr verteilt gefüllte Speisen konsumiert – man denke nur an Ravioli, an die gefüllten Weihnachtsgänse, an das Filet im Teig. Zum Erntedank aber liegt der Fokus auf gefülltem Gemüse und auch Obst. Frisch geerntete Äpfel etwa geben mit Nüssen im Inneren gerade im Herbst ein himmlisches Dessert ab (Rezept unten).

So oder so: Der Fokus beim Menüplan zum Erntedankfest sollte auf regionalen, saisonalen Erzeugnissen liegen. Also bitte nicht auf die Idee kommen, irgendwas Exotisches wie Avocado im Supermarkt zu kaufen und diese zu füllen. Denn das Erntedankfest ist eine gute Gelegenheit, sich bewusst zu machen, was im eigenen Perimeter wächst und gedeiht, und diesen Produkten Anerkennung zu schenken. Man wird ob der Vielfalt aus dem Staunen nicht herauskommen. Ein guter Boden, der uns da umgibt.

Gefüllter Sellerie mit Spinat

Bild: Wildeisen

Zutaten für vier Personen: 4 Knollensellerie klein

Saft einer Zitrone

Salz

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Butter

300 g Blattspinat

Pfeffer aus der Mühle

100 g Mascarpone

20 g Gruyère AOP gerieben

2 dl Bouillon

Zubereitung: Sellerieknollen rüsten und schälen.

Zitronensaft in 1 Liter Wasser geben und die ganzen Knollen 5–10 Minuten hineinlegen. Dann in einer mittleren Pfanne reichlich Salzwasser aufkochen. Knollen darin zugedeckt 25–30 Minuten knapp weich garen.

Inzwischen Zwiebel und Knoblauch schälen, fein hacken.

In einer mittleren Pfanne die Butter erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin glasig dünsten. Spinat beifügen, mit Salz und Pfeffer würzen und zugedeckt 5 Minuten dünsten. Beiseite-stellen.

Gegarte Sellerie abtropfen lassen, quer halbieren und bis auf einen 1 cm breiten Rand aushöhlen. Das ausgelöste Fruchtfleisch klein würfeln. Mit Mascarpone zum Spinat geben, wenn nötig nachwürzen.

Die Spinatmasse bergartig in die Selleriehälften füllen. Die Sellerieknollen in eine Gratinform setzen. Mit Käse bestreuen und Bouillon umgiessen.

Im auf 220 Grad vorgeheizten Ofen auf der zweituntersten Rille etwa 15 Minuten überbacken.

Rezept: wildeisen.ch

Gefüllte Kartoffeln

Bild: Adobe Stock

Zutaten für vier Personen: 8 grosse, festkochende Kartoffeln

75 g magere Speckwürfel

1 Zwiebel, gehackt

150 g Bodenkohlrabi (Steckrübe), gerüstet (an der Röstiraffel gerieben)

100 g Rüebli, geschält (an der Röstiraffel gerieben)

Butter zum Dämpfen

0,5 dl Fleischbouillon

100 g L’Etivaz AOP, gerieben

1 Bund Schnittlauch, geschnittenS

Salz, Pfeffer und Muskatnuss

20 g Butter, flüssig

Zubereitung: Kartoffeln in der Schale weich kochen, leicht auskühlen lassen.

Speckwürfeli anbraten, herausnehmen und auf Haushaltpapier abtropfen lassen.

Gemüse in derselben Pfanne in Butter andämpfen. Mit Bouillon ablöschen, zugedeckt 10 Minuten dämpfen, leicht auskühlen lassen und mit dem Speck mischen.

Von den Kartoffeln längs einen Deckel wegschneiden, Kartoffeln bis auf einen 1 cm breiten Rand aushöhlen.

Das Innere fein zerdrücken, mit Käse und Schnittlauch unter das Speck-Gemüse mischen, würzen.Kartoffeln damit füllen, in eine vorbereitete Form (circa 30×22 cm) geben.

Kartoffeln rundum mit Butter bestreichen. In der Mitte des auf 220 Grad vorgeheizten Ofens 15-20 Minuten gratinieren.

Rezept: swissmilk.ch

Gefüllter Kürbis

Bild: Adobe Stock

Zutaten für vier Personen: 75 g Brot, ohne Rinde

1 dl lauwarme Milch

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Bund Petersilie

1 Bund gemischte Kräuter (z. B. Rosmarin, Oregano, Salbei)

1 EL Butter

200 g Emmentaler AOP

300 g gemischtes Hackfleisch

1 Ei

1 TL Senf

Salz und Pfeffer

1 Hokkaidokürbis (Oranger Knirps) ca. 1,5 kg

Zubereitung: Brot klein schneiden, 20 Minuten in der Milch einweichen, ausdrücken und mit einer Gabel fein zerdrücken.

Zwiebel, Knoblauch und Kräuter fein hacken. In heisser Butter dünsten, in eine Schüssel geben und etwas abkühlen.

Emmentaler AOP in 1 cm grosse Würfel schneiden.

Käsewürfel, Hackfleisch, Ei, Senf, Salz und Pfeffer in die Schüssel geben und alles gut vermischen.

Kürbisdeckel wegschneiden und Kürbiskerne grosszügig mit einem Esslöffel aus dem Kürbis kratzen.

Kürbis innen salzen, mit der Hackfleischmasse füllen.

Auf ein mit Backpapier belegtes Blech stellen und im 200 Grad heissen Ofen ca. 60 Minuten backen.

Nach 30 Minuten den Kürbisdeckel dazulegen.

Rezept: gaultmillau.ch

Bratäpfel mit Frucht-Nuss-Füllung und Vanilleglace

Bild: Adobe Stock

Zutaten für vier Personen: 4 grosse Äpfel (je circa 180 g), gewaschen und ungeschält

0,5 dl Orangensaft

20-50 g Zucker, nach Belieben

120 g Haselnüsse, gemahlen

1-2 EL Dörrfrüchte, z. B. Rosinen, fein geschnitten

3-4 EL Rahm

2 TL Zimt

1 dl Orangensaft für die Gratinform

4 Kugeln Vanilleglace

1,5 dl Rahm, steif geschlagen mit ein wenig Puderzucker

Zubereitung: Backofen auf 180 Grad Unter-/Oberhitze vorheizen (Umluft 160 Grad).

Von den Äpfeln einen Deckel wegschneiden und beiseite legen.

Äpfel mit einem Rüstmesser und einem Teelöffel oder einem Kugelausstecher (Pariserlöffel) aushöhlen. Der Rand sollte noch etwa 5 mm dick sein.

Die Hälfte des ausgehöhlten Fruchtfleischs in kleine Würfel schneiden (den Rest naschen), mit Haselnüssen, Zucker, Zimt, Zitronen- oder Orangensaft, Rahm und Dörrfrüchten in einer Schüssel mischen.

Äpfel in Gratinform stellen, mit Masse füllen. Abgeschnittene Deckel daraufsetzen.

Orangensaft dazugiessen. 25-30 Minuten auf der zweituntersten Rille des vorgeheizten Ofens backen.

Äpfel mit Vanilleglace und Schlagrahm servieren.

Rezept: swissmilk.ch