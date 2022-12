Geniessen mit Berzins So schmeckt 1500 Franken teurer Champagner Sollen wir am Silvesterabend Schaumwein trinken, der 1500 Franken kostet, oder unser Geld besser in Feuerwerk investieren?

Ein typischer Champagner. Image Source

Guter Champagner ist sein Geld wert, auch wenn er viel zu teuer ist. Aber Gott sei Dank erfüllt günstiger Champagner seinen Zweck auch.

Seien wir ehrlich: Was in diesem einen Glas steckt, das wir bei festlichen Gelegenheiten oder als Krönung im Silvestertrubel zum Anstossen benutzen, zur Hälfte über den Tisch zur anderen in den Hals giessen, ist egal. Ob dafür 14.95 Franken oder 200 Franken bezahlt werden: Dem Moment wird damit eine Grossartigkeit geschenkt.

Im Weinkeller von Taittinger in Reims. Michel Guillard

Das ist nur ein Drittel der Wahrheit. Wie unendlich phänomenal Champagner nämlich ist, weiss jeder, der ab und zu wirklich gute Produkte trinkt. Ich durfte das in überschäumendem Taumel vor einigen Jahren bei einem Besuch der legendären «Krug»-Kellereien in Reims erfahren. Die tiefe Demut in diesem Satz ist angebracht, denn «Krug» hat es nicht nötig, Journalisten einzuladen und für sie ein Degustationsspektakel zu bieten: «Krug»-Champagner – und wir reden einfachheitshalber vom einfachsten des Hauses, vom «Grand Cuvée – schmeckt unglaublich und ist ab 200 Franken zu kaufen.

Um es einfach zu sagen: Krug ist tatsächlich Schaum-Wein oder Perl-Wein – grossartiger Wein mit Schaum und Blöterli. Ihn aus einem kelchartigen Sektglas zu trinken, verbietet sich.

Seinen Duft charakterisierend redete die Marketingabteilung damals von «ungepflückten Äpfeln und Blumen in voller Blütenpracht», was ich sehr als treffend empfand. Und ich gelobe: Als man sagte, dass darin Mandeln, Marzipan, Pfefferkuchen, süsse Gewürze, Brioche, Honig, fruchtige Zitrusfrüchte und ein Hauch von Haselnuss wie Nougat zu riechen seien, erkannte ich eines nach dem anderen (versuchen Sie heute in ihrem Champagner etwas davon zu suchen).

Der Clos du Mesnil von Krug riecht nach...frischem, klaren Wasser. Zvg / zvg

Getoppt wurde der Geruch der ungepflückten Äpfel nur noch mit der Beschreibung eines Krug-Lagenweins, des Clos du Mesnil: Dieser Chardonnay erinnere an ... frisches, klares Wasser. Als man damals für fünf Personen eine Flasche öffnete, fühlten sich der Kollege des «Tages-Anzeiger» und ich so, als würden wir von unserem Seifenkisten-Dasein in ein Ferrari512-Leben umsteigen.

Die anderen drei professionellen Weintrinker probierten, spuckten aus und zogen alsbald weiter in den Keller. Er und ich blieben stehen, tranken die 1500 Franken teure Flasche leer, flogen zweimal um die Welt und wünschten uns damals im November «Es guets Nois».