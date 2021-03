Geschichte Heinrich Zschokke wurde vor 250 Jahren geboren – seine Initiativen trugen entscheidend zur modernen Schweiz bei Die Helvetische Republik, die Zwischenepoche nach dem Zusammenbruch der Alten Eidgenossenschaft und der modernen Schweiz von 1848, wird gerne unterschätzt. Sie war nur kurz, aber hatte weitreichende Folgen. Und der gebürtige Preusse Heinrich Zschokke spielte eine wichtige Rolle.

Die Statue von Heinrich Zschokke im Kasinopark Aarau.

Mario Heller

Johann Heinrich Daniel Zschokke wird 250 Jahre alt. Wer jetzt fragt: Zschokke – who?, muss sich als Banause beschimpfen und belehren lassen. Den Mann müsse man doch kennen. Bahnbrechend sein Wirken für die Schweiz und besonders für den Kanton Aargau.

Es ist Lebenden und Toten nicht zu wünschen, dass man gegen ihr Vergessen anschreiben muss. Aber in der allgemeinen Erinnerung ist Zschokke nicht sehr präsent. Auch wenn sich am ersten Adventssonntag 2019 über 200 Nachkommen in Aarau trafen, die gleich als Statisten antraten für einen zum Jubiläum geplanten Zschokke-Film. Und im Aarauer Kasinopark seine Statue steht. Auf der Inschrift empfängt er als «Schriftsteller, Staatsmann und Volksfreund» den Dank des Vaterlands.

Geboren am 22. März 1771 in Magdeburg, kam Zschokke 1795 in die Schweiz. Er war auf der «Wallfahrt nach Paris», wie er seinen Reisebericht übertitelte. Da war damals eine Menge los. Die Schweiz war aber für ihn offenbar mehr als nur Durchgangsstation: «Der süsseste Traum meiner Jugend gränzte nahe an die noch schönere Erfüllung – der sehnsuchtsvolle Wunsch meiner Jünglingsjahre ward erhört.»

Zschokkes Vater war Tuchmacher in Magdeburg. Er starb, als Heinrich acht Jahre alt war. Das machte seine Jugend nicht gerade leicht. Er hatte Schulprobleme und fand nicht immer sofort den Rank. Anfang 1788 verliess er Magdeburg. Dort schien ihm die Situation zu verkorkst. Nach einem – heute würde man sagen – «Praktikum» bei einer reisenden Schauspielertruppe nahm er ein Studium in Frankfurt an der Oder auf. Das absolvierte er zielstrebig und vor allem schnell. Und als es nicht klappte mit einer Professur – die lokalen Autoritäten fanden den Privat­dozenten mit 24 Jahren noch ­etwas gar jung – beschloss er, jetzt offen zu sein für Neues. Damals ging man nicht gerade auf Weltreise, aber immerhin nach Paris.

Eine Zeit der Umwälzungen – die Chance für Macher

Dass man Zschokke heute nicht lebhafter in Erinnerung hat, hängt mit der Epoche seines Wirkens zusammen. Der Zusammenbruch der Alten Eidgenossenschaft in den Revolutionskriegen ist auch in der heutigen Schweiz immer noch ein heikles Thema. Nicht alle mögen es, von den Franzosen befreit worden zu sein. Die «Helvetische Repu­blik» hat es schwer im Geschichtsunterricht. Sie war auch chaotisch und dauerte nicht lang. Und als Napoleon 1803 die Schweiz neu organisierte, kehrten viele Kantone schnell zu ihren alten Ordnungen zurück.

Philipp Albert Stapfer (1788-1840) Wikipdeia

In dieser Helvetischen Republik spielte der ursprüngliche Preusse Heinrich Zschokke eine durchaus wichtige Rolle. Als es losging mit der französischen Eroberung und Besetzung der Schweiz, war Zschokke in Graubünden, bald aber im Zentrum des Geschehens, in der damaligen Hauptstadt Aarau. Das Directorium, die damalige Regierung der Helvetischen Republik, berief den jungen Theologen und Professor der Philosophie Philipp Albert Stapfer zum Minister der Künste und Wissenschaften. Und der stellte 1798 den mittlerweile Bündner Bürger gewordenen Zschokke in seinem Ministerium an. Es galt, das Schul- und Erziehungswesen, eine wichtige Domäne aufklärerischer Politik, neu zu ordnen oder in weiten Bereichen aufzubauen.

Unter Stapfers Aufgabenreich fiel auch, was man heute «Propaganda» nennen würde: das Verständlich­machen der Ziele und Absichten der neuen Regierung. Stapfer war ein besserer Kenner der Kant’schen Philosophie als der Volksseele. Für die geplante Zeitung hatte er Pestalozzi als Redaktor vorgesehen. Wer «Lienhard und Gertrud» geschrieben habe, könne sich dem Volk doch verständlich machen.

Pestalozzi kann es nicht, da macht Zschokke politischen Boulevard

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Das Gemälde von Konrad Grob (1879) zeigt ihn in seinem Waisenhaus in Stans. Wikipedia

Das Volksblatt hatte nicht nur damit zu kämpfen, dass es ein Regierungsorgan war, sondern auch dass Pestalozzi, zwar zuverlässig und revolutionär linientreu, kein Journalist war. Zschokke, der mehrere Zeitschriften auf den Weg gebracht hatte, nahm ihn sich zur Brust. «Das Volk ist ein Kind mit beschränkten Begriffen; der Macht der Einbildungskraft und der Gefühle mehr als dem Gesetz des Verstandes untergeben.» Formulierungen, die Zschokke 1832 in seiner «Selbstschau», einer reichlich geschönten Autobiografie, verwendete. Aber völlig anders dürfte es damals nicht gewesen sein. Bildhaft schreiben, lieber prägnante Redensarten als Beweise und lächerlich machen, was einem nicht passt, statt argumentieren – Zschokke umriss das Früh-Programm des «politischen Boulevard», wie sein Biograf Werner Ort schreibt.

Die Frontseite von Zschokkes «Schweizer-Bote». Wikisource

Um die Ziele der Republik beliebt zu machen, genügt eine Zeitung nicht, es braucht drei. Zschokke schuf sie: ein Regierungsorgan und eine gelehrte Zeitung, daneben den «Aufrichtigen und wohlerfahrenen Schweizerboten», ein volksnahes und von der Regierung völlig unabhängiges Blatt. Das passte Stapfer zwar nicht, war aber sehr erfolgreich.

Illoyalität darf man Zschokke nicht vorwerfen. Ort schreibt von einer «geradezu vollständigen Identifikation mit der Helvetischen Revolution und ihren Ideen. In der Helvetischen Republik schien ihm möglich, was in Frankreich misslungen war: den Prinzipien Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit zum Durchbruch zu verhelfen.»

Zschokke bewies staatsmännisches Format in politischen Krisen. In Nidwalden, wo die Leute mit den Österreichern liebäugelten, oder in Basel konnte er heisse Situationen entschärfen. Zschokke engagierte sich in Kommissionen. Das war, bevor Dürrenmatt die Einrichtung in «Herkules und der Staat des Augias» verspottete, eine gute Idee und zeigt, dass die Anrede «Bürger» damals etwas ganz anderes meinte als das, was heute «bürgerlich» daherkommt. Verständige und aufmerksame Leute diskutieren in engem Kreis ein Problem und schlagen eine Lösung vor.

Zschokke kam nicht nur wegen Kleist in die Literaturgeschichte

«Le juge ou la cruche cassée» - Kupferstich von Jean-Jaecques André Le Veau.

Dass Zschokkes politische Initiativen Entscheidendes zur modernen Schweiz beitrugen, weiss der Informierte. Dass Zschokke ein erfolgreicher Schriftsteller mit einem sehr umfangreichen Werk war, wissen vielleicht Germanisten. Was sie sicher kennen, ist die berühmte Szene, die man als Ursprung von Heinrich von Kleists Lustspiel «Der zerbrochene Krug» ansieht. Zschokke hatte den Kupferstich von Jean-Jacques André Le Veau, der die Szene mit dem korrupten Dorfrichter festhält, 1795 aus Paris mitgebracht.

Heinrich von Kleist (1777-1811). Wikipedia

Das Zusammen­hocken artet aus in einen Dichterwettstreit: Kleist sollte ein Lustspiel, Zschokke eine Erzählung schreiben. Man muss den Germanisten beipflichten: Kleist gelang ein Meisterwerk, Zschokkes Story ist allenfalls gutes Handwerk.

Zschokke erzielte mit seinen Romanen, vor allem jenen, die im «Geheimordenmilieu» spielten, hohe Auflagen – höhere als Schiller und Goethe. Aber der war sich das von seinem Schwager Vulpius gewohnt. «Rinaldo Rinaldini» war der Bestseller der Epoche, nicht «Wilhelm Meister».