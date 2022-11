Geschichte Wegen der hohen Energiepreise ist es bald wieder dunkel in den Städten – ein Blick zurück auf die Geschichte der Strassenlaternen Um Strom zu sparen, schalten Kommunen die Beleuchtung von Gebäuden ab. Dabei war Kunstlicht ein Treiber der Urbanisierung.

Gravur der Place de la Concorde in Paris: Der Platz wurde im 19. Jahrhundert von einer Karbonbogenlampe beleuchtet. Alamy

In den Städten gehen die Lichter aus: Wegen der hohen Energiepreise werden in vielen Kommunen öffentliche Gebäude und Denkmäler nicht mehr angestrahlt und Strassenlichter ausgeknipst. Weihnachtsmärkte sollen nicht mehr beleuchtet, digitale Werbetafeln ausgeschaltet werden. Auch in Paris, wo sonst die Monumente verschwenderisch in den Nachthimmel leuchten, spart man Energie: So erlischt die Beleuchtung des Eiffelturms seit September eine Stunde und fünfzehn Minuten früher – statt wie bisher um 1.00 Uhr.

Die Stadtverwaltung der «ville lumière» hatte zuvor eine entsprechende Verordnung erlassen. Wobei die Massnahme eher Symbolcharakter hat: Man spart dadurch lediglich 92000 Kilowatt pro Jahr, was etwa dem durchschnittlichen Stromverbrauch von 40 Bürgern entspricht. Die 20000 LED-Lampen, die das Pariser Wahrzeichen nachts funkeln lassen und zu einer spektakulären Kulisse machen, sind recht energiesparsam – sie verbrauchen pro Jahr ungefähr so viel wie ein Zwei-Personen-Haushalt, der in einer 30-Quadratmeter-Wohnung lebt. Trotzdem will die Pariser Stadtregierung ein Zeichen für mehr Umweltschutz setzen. Die «ville lumière» im Energiesparmodus – wer hätte das für möglich gehalten?

Als der Eiffelturm 1889 fertiggestellt wurde, wurden in Paris gerade die ersten elektrischen Strassenlaternen installiert: die sogenannten Jablochkoff’schen Kerzen.

PD

Die Bogenlampe, die der russische Ingenieur Pavel Jablochkoff entwickelt hatte, wurde von zwei Kohlestäben erleuchtet, durch die Wechselstrom floss und die nach gut eineinhalb Stunden abbrannten. Das Licht war zwar sehr grell und nicht so warm wie das Gelb der Gaslaternen, doch die Gasleuchten, die bis dato die Pariser Strassen und Passagen illuminierten, stanken so fürchterlich, dass sich die Bürger beschwerten und teilweise sogar krank wurden.

Das elektrische Licht entzückte und war doch noch mysteriös

Das neue Kunstlicht hellte die Stimmung auf, was sich auch in der Literatur widerspiegelte. So beschreibt Emile Zola in seinem 1883 erschienenen Roman «Au bonheur des Dames» («Das Paradies der Damen»), wie mit dem Aufkommen der Warenhäuser eine elektrische Lampe nach der anderen angezündet wurde: «Als alle brannten, stieg ein Gemurmel des Entzückens empor (...)» Von Stromsparen oder Lichtverschmutzung sprach damals niemand.

Bereits im Dezember 1844 liess der Mechaniker Louis-Joseph Deleuil mit Kohlebogenlampen die Pariser Place de la Concorde illuminieren. Der Lichtstrahl wirkte wie eine Art Sonne. Für die Zeitgenossen, die noch Kerzen in ihren Wohngemächern aufstellten, war Strom etwas Magisches, Mysteriöses. Die Arbeiter, die im Auftrag von Thomas Edison später die New Yorker Strassen aufrissen, um Stromleitungen zu legen, hatten einen solchen Respekt vor der Technik, dass sie vom «devil in the wires», vom «Teufel in den Drähten», sprachen.

Die mittelalterlichen Städte waren nur spärlich beleuchtet – im Gewirr von Gassen herrschte meist undurchdringliche Finsternis. Nach Sonnenuntergang wurden die Stadttore verriegelt, die neuralgischen Punkte wie Brücken und Plätze mit Fackeln beleuchtet. Nachts trieben sich nur Ganoven und Halunken herum. Wer ohne Licht aus dem Haus ging, galt schnell als verdächtig und wurde von den Nachtwachen aufgegriffen. Ein Nachtleben, wie man es heute kennt, gab es nicht. Es herrschten Zustände wie bei einer nächtlichen Ausgangssperre.

So sah eine mittelalterliche Laterne aus dem 15. Jahrhundert aus Deutschland aus. Wolfgang Sauber

In England wurde unter der Herrschaft von Heinrich V. 1417 ein Dekret erlassen, das die Bürger Londons verpflichtete, im Winter vor ihren Häusern Kerzen anzuzünden. Paris blieb dagegen noch eine Weile dunkel. Erst 1667 ordnete der Pariser Polizeichef ­Nicolas-Gabriel de La Reynie an, die Strassen mit Laternen auszuleuchten, um die Sicherheit in der Stadt zu erhöhen. Doch die 200000 Pfund Kerzen, die für die gut 5000 Laternen in Paris jedes Jahr gebraucht wurden, trieben die Staatsverschuldung weiter in die Höhe, und zu allem Überfluss wurden die Lampen auch noch von Vandalen mit Steinen beworfen.

Unter Napoleon III. wurde das mittelalterliche Paris dann von Grund auf modernisiert: Verwalter Baron Haussmann liess prächtige Boulevards anlegen und die alten Öllampen durch Gaslampen ersetzen. Die Metropole erstrahlte in neuem Glanz.

Die Beleuchtung machte Städte zu Ikonen

Auch in anderen Städten gingen im 19. Jahrhundert die Lichter an – wobei dies nicht nur die schicklichen Seiten zutage förderte. So schreibt der Schriftsteller Egon Friedell in seinem Klassiker «Kulturgeschichte der Neuzeit» über Wien 1840: «In diesem lauten und trüben, scharfen und flackernden, prosaischen und gespenstischen Licht bewegen sich dicke geschäftige Kellerasseln von Krämern...»

Walter Benjamin hat in seinem monumentalen Passagen-Werk zahlreiche kleine Feuilletons gesammelt, die zeigen, wie widersprüchlich die Reaktionen auf die Beleuchtung waren. Während manche in den Leuchten die scheusslichste Erfindung der Zivilisation erblickten, feierten sie andere als Geschenk der Technik.

Kunstlicht hat die Städte verändert, ja es hat überhaupt erst eine moderne Form von Urbanität geschaffen, indem es nachts auch Räume nutzbar machte, die vormals No-go-Areas waren. Man könnte sogar so weit gehen und argumentieren, dass Strassenlichter die Stadt demokratisiert haben. Grelle Schaufenster, Leuchtreklamen und angestrahlte Monumente gehören heute wie selbstverständlich zum Stadtbild – sie verleihen Megacitys eine visuelle Identität. Der Times Square in New York ohne Licht? Undenkbar!

Die moderne Stadt ist ein Theater, das durch Licht inszeniert wird. Gewiss, die grelle Festbeleuchtung war schon immer ökologisch bedenklich, nicht nur aus energetischen Gesichtspunkten, sondern auch, weil die Lichtverschmutzung den Biorhythmus von Mensch und Natur stört. Vögel leiden unter Schlafstörungen, wenn man die Nacht künstlich zum Tag macht. Doch zahlreiche Studien belegen, dass Strassenlaternen die Kriminalität reduzieren. Wenn man nun in den Städten das Licht ausknipst, fällt man zwar nicht ins finstere Mittelalter zurück, nimmt ihnen aber einen Teil ihrer Urbanität. Wo es dunkel ist, bleibt man lieber zu Hause in der biedermeierlichen Stube.