Gesundheit Die Schweiz kränkelt: Geht es uns wirklich markant schlechter? Eine Studie des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag eines Krankenversicherers zeigt, dass sich in der Schweiz immer mehr Menschen nicht gesund fühlen. Studienleiter Michael Hermann zu den Gründen des steigenden Unwohlseins.

Immer mehr Menschen fühlen sich gestresst. Mit Gruppentherapien wird Abhilfe gesucht. Charles Krupa / AP

«Die Studie zeichnet das Bild einer kränkelnden Nation», schreibt Philomena Colatrella, Chefin der Krankenversicherung CSS. Hoppla. Das tönt doch recht alarmistisch. Zu diesem Resultat kommt die Gesundheitsbefragung in der ganzen Schweiz, welche das Forschungsinstitut Sotomo durchgeführt hat. Befragt wurden 2136 Personen in allen Landesteilen nach ihrem gesundheitlichen Befinden und dieses hat sich anscheinend seit März 2020 deutlich verschlechtert.

Ein Drittel fühlt sich ungesund

Vor Beginn der Coronapandemie waren nur 22 Prozent der Befragten der Meinung, nicht vollständig gesund oder gar krank zu sein. Im Juni dieses Jahres ist der Anteil der Besorgten auf 35 Prozent gestiegen. Waren vor zwei Jahren noch fünf Prozent krank, sind es nun doppelt so viele. Das verwundert, ist die Pandemie doch inzwischen einigermassen eingedämmt, die Zahl von Coronahospitalisationen und Todesfällen auf tieferem Niveau.

Michael Hermann, Geschäftsführer Sotomo. Peter Schneider / KEYSTONE

Zwar sei Covid etwas aus den Schlagzeilen verschwunden, sagt auch Studienleiter Michael Hermann von Sotomo.

«Aber unter offenbar gibt es doch viele, die gesundheitlich angeschlagen, weniger leistungsfähig sind und ausfallen.»

So ist die Krankheitslast mehr in die Breite gegangen.

Für Hermann gibt es dafür drei Erklärungen. Zum Ersten die wegen der Pandemie stärkere Sensibilisierung für Krankheiten, zum Zweiten die psychische Belastung, und zum Dritten körperliche Symptome. In diesem Jahr haben sich viele Menschen wieder mit Corona angesteckt, einige sind noch geschwächt und andere Infekte hatten einen Nachholbedarf. Long Covid wurde zwar nicht abgefragt, aber Hermann geht davon aus, dass die Langzeiterkrankungen bei allen drei Faktoren reinspielen. «Es gibt also nicht nur subjektive, sondern auch objektive Komponenten.» Das zeigt sich auch daran, dass die Zahl der Krankheitstage in diesem Jahr deutlich höher ist als in den letzten beiden Jahren.

Mehr Befürchtungen wegen Pandemien

Die Studie zeigt auch, dass sich heute mehr Menschen vor einer Pandemie fürchten als in den beiden Jahren zuvor. Eine Hälfte der Befragten hält eine Pandemie für eine grosse Gesundheitsgefahr für die Gesellschaft. War am Anfang die Angst vor schwerem oder tödlichem Verlauf gross, sind es nun eher die Erlebnisse rund um Corona. «Erst war die Pandemie in einer akuten Phase, jetzt in einer chronischen. Man lernt, mit ihr zu leben, aber es ist etwas Mühsames», sagt Hermann.

Gestiegen ist die Angst vor Long Covid. Noch vor einem Jahr glaubte ein Drittel der Bevölkerung, dass die Langzeiterkrankung wegen Sars-CoV-2 aufgebauscht werde. Das finden heute nur noch 21 Prozent. 44 Prozent halten Long Covid nun für unterschätzt.

Beruflicher Stress macht viele krank

Die «markante Verschlechterung der Gesundheit der Schweizer Bevölkerung», wie die Studienautoren schreiben, hat vor allem aber mit beruflichem Stress zu tun. Diese betrachten viele als grösste Gefährdung ihrer Gesundheit. Besonders häufig tun dies 18- bis 35-Jährige. 44 Prozent von ihnen sind bereits wegen psychischen Unwohlseins der Arbeit ferngeblieben. Wohl zusammenhängend mit zu häufigen Stress gibt mehr als ein Viertel der mittelalterlichen Arbeitsgruppe an, schon einmal einen Burn-out gehabt zu haben – 13 Prozent mit der Diagnose einer Fachperson.

Fehlende Wertschätzung ist Auslöser

Den Burn-out bringen viele Befragte zwar primär mit Stress und Überforderung in Verbindung. Zwei Drittel der Burn-out-Betroffenen geben aber an, dass fehlende Wertschätzung am Arbeitsplatz der Auslöser gewesen sei. Die Work-Life-Balance scheint bei vielen nicht im Gleichgewicht zu sein. Gerade wegen der mangelnden Anerkennung. «Wer seine Arbeit belohnt sieht, nimmt Stress auch weniger als Belastung wahr», sagt der Forscher.

«Dass gerade Jüngere über die fehlende Wertschätzung klagen, wundert Hermann nicht. «Das ist die erste Generation, bei deren Erziehung die Eltern sehr in die Förderung investiert haben und die zu Hause Wertschätzung erfahren hat.» Fällt diese dann am Arbeitsplatz weg und die Streicheleinheiten fehlen, wird das für diese Generation zu einem Problem, das krank machen kann.»

Fehlende Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatheit

Zum Unwohlsein vor allem bei jungen Menschen führt die fehlende Abgrenzung von Arbeit und Privatheit. Was nach Hermann einen klaren Zusammenhang mit dem Aufkommen von Homeoffice und dem Überfliessen der Arbeit zu Hause zu tun hat.

So wird die Sinnhaftigkeit der Arbeit mehr in Frage gestellt. Lohnt sich das, immer mehr Geld zu verdienen oder macht mich das nur krank? Die Jüngeren spüren ein Burn-out denn auch eher als die ältere Generation. Nicht dass diese nicht genauso gelitten hätte, aber sie hat es weniger an sich heran – oder zugelassen – was aber nicht gesünder ist.

Sind psychische Erkrankungen oft noch ein Tabuthema, gilt das für Demenzerkrankungen nicht, wie die Studie zeigt. Drei Viertel fürchten sich davor, auch weil sie persönliche Erfahrungen in ihrem Umfeld machen. Ausser bei den jungen Erwachsenen steht dabei aber nicht so sehr der Gedächtnisverlust im Vordergrund, sondern der Kontrollverlust.

Eine weitere Studie zu den Emotionen

Dass sich junge Menschen oft erschöpft fühlen, zeigt auch eine ebenfalls diese Woche veröffentlichte Studie des Krankenversicherers Helsana, ebenfalls vom Forschungsinstitut Sotomo. Untersucht wurde, welche Emotionen bei den Schweizerinnen und Schweizern dominieren.

Das Stimmungsbarometer mit über 5500 Befragten zeigt, dass viele Menschen zufrieden sind, mit 41 Prozent beinahe die Hälfte. Doch ebenso verbreitet sind Emotionen der Überforderung, 39% fühlen sich «erschöpft», 29% «gestresst» und 38% «besorgt». Für Hermann ist erstaunlich, dass die jungen Erwachsenen sich am meisten erschöpft fühlen, obwohl diese noch keine berufliche und familiäre Verantwortung tragen.

Die erschöpfte Generation

Dieses Studienresultat deute darauf hin, dass die Flut der sozialen Medien dafür verantwortlich sei – aber auch eine hohe Erwartungshaltung der jungen Menschen an sich selbst. Hermann spricht von der erschöpften Generation.

Gezeigt hat sich auch, dass sich viele gestresst fühlen, aber nicht darüber reden. Dabei seien Gespräche und die Pflege sozialer Beziehungen entscheidend für den Emotionshaushalt. Wer mehr Umarmungen erhält, dem geht es besser. Umarmungen bauen Stress ab, beruhigen und stärken das Herz-Kreislauf-System. Ein Drittel der Befragten wünscht sich deshalb mehr Umarmungen.