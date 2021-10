Sessionen Luzerner Parlament soll schnellstmöglich zurück in den Kantonsratssaal

Bis Ende Jahr tagt der Luzerner Kantonsrat in der Stadthalle Sursee. Nun will Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum mit einer dringlichen Motion die Voraussetzungen schaffen für eine baldige Rückkehr ins Regierungsgebäude in Luzern.