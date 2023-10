Gesundheitskosten Die unpopuläre Diskussion um den Wert eines Menschenlebens darf kein Tabu bleiben Darf ein gerettetes Lebensjahr 100’000 Franken oder eine Million kosten? Die Antwort darauf dürfen nicht Ärztinnen, Patienten, Angehörige oder die Krankenkassen alleine fällen. Sie muss öffentlich und demokratisch verhandelt werden. Stephanie Schnydrig Drucken Teilen

Die wachsende Zahl älterer Menschen in der Schweiz steigert den Bedarf an medizinischen Leistungen, auch an Krebsbehandlungen. Bild: Shutterstock

Krebs gehört zu den Volksleiden in der Schweiz, fast 50’000 Menschen erkranken hierzulande jedes Jahr daran. Die Behandlungen derweil werden immer besser, auch, weil neue Therapien auf jede Patientin und jeden Patienten zugeschnitten ist. Allerdings kostet das verlängerte Leben viel Geld. So sind die Preise für neue Krebsmedikamente in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen sind als für andere Medikamente. Sechsstellige Behandlungskosten sind keine Seltenheit mehr.

Dies setzt das solidarisch finanzierte Gesundheitswesen zunehmend unter Druck. Der Spagat zwischen hochstehender medizinischer Versorgung, welche die Bevölkerung verlangt, und der ökonomischen Belastung wird immer schwieriger. Denn selbst ein reiches Land wie die Schweiz kann nicht alles bezahlen, was möglich ist.

Einfach ist es nicht, zu bestimmen, wie die begrenzten Ressourcen gerecht verteilt werden sollen. Zumal gerade bei neuen Therapien die Datenlage zunächst zu mager ist, um zu bestimmen, wer von der Behandlung tatsächlich profitiert, was sie mit allem Drumherum kosten wird und wie viel zusätzliche Lebensqualität sie schenkt. Umso wichtiger ist es, dass solche Daten von Beginn an minutiös erfasst, geteilt und ausgewertet werden.

Letztlich läuft es darauf hinaus, wie viel uns ein gesundes Lebensjahr wert ist und ob innovative Therapien, bei denen eine endgültige Kosten-Nutzen-Analyse noch fehlt, um jeden Preis zugänglich sein sollen. Das sind Entscheide, die demokratisch legitimiert und festgelegt werden müssen. Noch wird die Frage nach dem Wert eines Menschenlebens sowohl in der Politik als auch der Gesellschaft grösstenteils verdrängt. Mit dem Prämienschock von vergangener Woche ist der Druck aber mittlerweile vielleicht genug hoch, diese unpopuläre Debatte endlich anzugehen.