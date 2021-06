Getestet Affäre mit Amazons Alexa: Kann sie mehr als die Konkurrenz von Google? Die smarte Assistentin aus dem Hause Amazon ist superleicht zu bedienen. Ihre Fähigkeiten sind dafür aber begrenzt.

Der Smarte Lautsprecher Echo Dot (4. Generation) von Amazon Bild: zvg

Alexa ist die Mutter aller künst­lichen Intelligenzen. Der Musiker Jan Delay widmet ihr auf seiner neuen Platte ein Lied: «Oh Alexa, bitte regle mein Leben, kein’ Bock auf bewegen, ich bleib’ heut’ im Bett», heisst es da. In den USA organisiert Alexa das Leben der Menschen bereits seit 2014. Der Amazon Echo, quasi das analoge Gehäuse der künstlichen Intelligenz, ist mit Abstand der beliebteste smarte Lautsprecher in Amerika. Da erstaunt es, dass er erst jetzt in die Schweiz kommt.

Ich habe den Echo Dot (4. Generation) getestet. Das runde Design des Lautsprechers gefällt, die Tonqualität ist überraschend gut. Das Einrichten funktionierte super­einfach – viel unkomplizierter als bei Googles Pendant, dem Nest Hub, der bereits in unserer Küche steht. Auch die Kommunikation ist natürlicher als bei Google, ja fast schon persönlich. Das liegt daran, dass Alexa eben Alexa ist, dass man sie mit Namen ansprechen kann. Das geht unangestrengter als mit «Hey Google».

Positiv ist auch, dass mir Alexa Tipps gibt, wie sie mir helfen könnte. Sie schlägt etwa vor, dass ich ihr Einkaufslisten diktieren könnte. Ich habe Google gefragt: Der Nest Hub kanns auch, von selbst bin ich aber nie auf die Idee gekommen, den persönlichen Assistenten dafür zu nutzen.

Dennoch wird meine Beziehung zu Alexa wohl nicht ewig halten, bloss eine Affäre bleiben: Sie kennt mich einfach zu schlecht. Google weiss über mein ganzes digitales Leben Bescheid, hat Zugriff auf alle Kalender und Fotos. Bei Amazon bestelle ich nur ab und zu ein Buch. Da geht die Bindung zu wenig weit.