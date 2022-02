Getestet Selbst eine Diashow im Wald ist damit möglich – löst dieser Beamer bald den Fernseher ab? Schon seit längerem sagen Experten die Ablösung des Fernsehers durch den Beamer voraus. Bis jetzt hält sich der TV aber wacker. Der Freestyle von Samsung will das ändern, zumindest ein Hindernis bleibt aber bestehen.

Zumindest in der Nacht ist der Freestyle von Samsung überall einsetzbar. Bild: zvg

Als mein Freund Urs aus dem Sozialdienst aus Madagaskar zurückkehrte, es war irgendwann in den Nullerjahren, hatte er eine prall gefüllte Digicam im Gepäck. Also lud er zum Dia-Abend und schleppte dafür einen Diesel-Aggregator in den Wald (weil Natur und so, Hippie halt). Das Rattern des Stromerzeugers übertönte zeitweise die Stimme des Referenten und die Abgase mischten sich mit dem Hanfgeruch. Ein schöner Abend war’s trotzdem.

Für seine nächste Diashow empfehle ich Urs den portablen Beamer Freestyle von Samsung. Ich habe ihn getestet, nicht im Wald zwar. Aber im Wohnzimmer macht er auch eine gute Gattung dank des Industrial-Designs.

Es gibt zwei Gründe, warum der Beamer den TV nicht abgelöst hat. Er lässt sich, erstens, nicht so einfach installieren, will richtig positioniert sein. Tempi passati: Der Freestyle braucht nur einen Stromanschluss und eine App auf dem Handy, Winkel und Grösse der Projektion berechnet er automatisch. Sogar Netflix ist vorin­stalliert.

Über die Funktion Smartview lässt sich der Bildschirm des Android-Handys per Fingerwisch an die Wand beamen. Das zweite Hindernis bleibt auch beim Samsung-Gerät bestehen: Scheint die Sonne ins Zimmer, sieht man so gut wie nichts.

Des Nachts im Wald besteht das Problem nicht. Allerdings, so monieren andere Kritiker, besitzt der Freestyle keinen integrierten Akku, weshalb man extra eine Powerbank mitschleppen muss. Ich finde: Nur das? Der beste Beweis dafür, dass die Welt besser geworden ist.