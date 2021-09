getestet Viel heisse Luft, aber kein Fett – was taugt der Airfryer XXL, die Kreuzung von Backofen und Fritteuse? Liebhaber von Chicken Nuggets haben mit dem neuen Gerät von Philips eine echte Alternative zum Backofen. Bei Muffins oder ganzem Poulet gewinnt aber doch der Ofen.

Der Air­fryer XXL von Philips Bild: zvg

Ist eine Fritteuse, die statt mit Öl mit heisser Luft frittiert, überhaupt noch eine Fritteuse? Oder einfach ein kleiner Backofen? Und wer braucht so etwas? Diese Frage umtreibt mich, als ich den Air­fryer XXL von Philips auspacke.

Auf der Gebrauchsanleitung ist ein ganzes Poulet abgebildet. Ich versuche mich aber lieber an Pommes frites – die Königsdisziplin für jede Fritteuse und wohl der Grund, warum in manchen Haushalten überhaupt noch eine echte Fritteuse steht. In den Airfryer kommen selbst geschnittene oder tiefgefrorene Backofen-Frites.

Temperatur und Dauer muss ich nicht eintippen, nur das Gewicht, den Rest übernimmt die Smart-Sensing-Technologie. Das ist wirklich kinderleicht. Die Frites schmecken gut, aber nur wenig besser als aus dem Heissluftbackofen. Es fehlt hier wie da einfach das Fett und damit der echte Geschmack.

Am nächsten Tag ein zweiter Versuch mit selbst gemachten Chicken Nuggets nach dem Rezept aus dem Airfryer-Handbuch. Ein Esslöffel Fett soll demnach genügen. Ich bin skeptisch. Doch nach nur 11 Minuten sind die Stücke tatsächlich aussen knusprig und innen gar – hier hängt die Heissluft-Fritteuse den Backofen ab.

Bei den Muffins oder dem ganzen Poulet gewinnt wieder der Backofen – auch wenn der Airfryer viel schneller ist. Auch in puncto Lärm, Geruch und Putzaufwand (Geschirrspüler) gibt es nichts zu beanstanden, der Airfryer ist ein Top-Gerät.

Er hat nur ein Problem: Er ist ziemlich gross und irgendwie überflüssig. Weil er als Zwitter von Backofen und Fritteuse keines von beiden richtig ist. Aber für Fans von (fettfreien) Chicken Nuggets und Pommes könnte sich eine Anschaffung lohnen.