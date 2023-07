Glosse zum 1. August In Ungarn sind auf Jasskarten Schweizer Helden abgebildet – jeden Abend schlägt Gessler den armen Wilhelm Tell In Osteuropas Beizen müssen legendäre Eidgenossen jeden Abend aufs Neue um ihre Freiheit kämpfen. Zu oft gewinnen dabei die Habsburger.

Kein Witz: Wilhelm Tell, Gessler und Fürst Walter sind die beliebten Motive auf ungarischen Jasskarten. Bild: smr

Geht ein Schweizer in eine ungarische Beiz, staunt er nicht schlecht: Auf den Jasskarten finden sich nicht etwa ungarische Namen wie Bence oder Gabor. Sondern Vertraute wie Stüssi, Kuoni oder gar ein Herr Tell, der mit Armbrust und Pfeil die Eichel-Ober-Karte schmückt. Der Verdacht liegt nahe: Haben uns die Ungarn die Nationalhelden geklaut? Oder war Tell am Ende ein Einwanderer mit Wurzeln im Osten, weshalb er dort noch heute verehrt wird?

Keine Sorge, die wahre Erklärung ist nicht so dramatisch. Obwohl es hier natürlich schon um ein Drama geht, nämlich um das von Schiller. Dessen Erzählung von Wilhelm Tell und seinen Kampf gegen die Tyrannei der Obrigkeit warf vor etwas mehr als zwei Jahrhunderten in ganz Europa hohe Wellen, in Ost und West wurde der Held gerühmt als Kämpfer für die Freiheit. Nur waren die meisten Länder damals noch Königreiche, und um die Freiheit war es schlecht bestellt. So durften die Ungarn und Österreicher nicht einmal Jasskarten mit eigenen Motiven drucken, weil deren Helden gegen die Habsburger gekämpft hatten – und diese damals noch an der Macht waren.

Was taten also findige Druckereibesitzer in der ungarischen Stadt Pest? Sie druckten in den 1830er-Jahren Karten mit widerborstigen Schweizern drauf, die ein paar Jahrhunderte zuvor schon die Habsburgerherrschaft niedergerungen hatten. Direkt verboten war das nicht, aber solch rebellische Jasskarten waren ganz bestimmt ein Stich ins Herz jedes habsburgischen Monarchen.

Wilhelm Tell auf einer alten Jasskarte aus der ungarischen Stadt Pest, circa um das Jahr 1890. Getty

Und so setzten sie sich aus Trotz in ganz Ungarn, Teilen Österreichs und einigen Regionen der Slowakei als die wichtigsten Spielkarten durch. Was in der Schweiz bis heute unbemerkt blieb, oder haben Sie hier schon einmal irgendwo Karten mit Tell, Gessler oder dem Walterli gesehen?

Bei dieser Konstellation bleibt kein Schweizer neutral

Vielleicht ist es besser so, denn welcher Schweizer könnte die nervenaufreibenden Duelle aushalten, die sich in Ungarns Beizen jeden Abend abspielen. Da tritt jeden Abend Wilhelm Tell, der Eichel-Ober, gegen Gessler an, den Herz-Ober, der nominell mehr wert ist. Meist verliert Tell dabei das Duell. Und es wird noch schlimmer: Weil Walter auch auf den Karten verewigt ist, muss der Held Tell seine Pfeile in manchen Spielrunden wieder auf den eigenen Sohn, den Schilten-Under, richten.

Bei einem solch tragischen Familiendrama blutet dem eidgenössischen Jasser das Herz. Dabei müsste er gerade jetzt einen kühlen Kopf bewahren und sich höllisch konzentrieren. Denn bei den ungarischen Karten hat der Trumpf-Bauer anders als bei uns nichts zu sagen. Mit seinen zwei Punkten ist der «Puur» gar die zweitschwächste Karte im Spiel. Denn von den Zahlen gibts im ungarischen Set nur die 9 und die 10, und letztere ist nach dem Ass die zweitstärkste Karte, die auch am zweitmeisten Punkte gibt. Es gilt hier quasi erbarmungslos das Recht des Stärkeren.

Empört über dieses Unrecht und das sisyphoshafte Schicksal des armen Wilhelm Tell, der immer wieder aufs Neue gegen Gessler kämpfen muss, könnte man als Schweizer nun die Karten auf den Tisch werfen. Es sei an dieser Stelle aber nochmals an die wichtigste Regel des Jassens erinnert – und Achtung –, diese gilt sowohl in Ungarn als auch in der Schweiz. Egal wie mächtig und wie wertvoll die Gesslerkarte auch sein mag: Wenn die Umstände passen und die richtige Farbe Trumpf ist, reicht schon die kleinste Underdog-Karte, um dem übermächtigen Tyrannen einen finalen Stich ins rote Herz zu versetzen.