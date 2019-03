Gedenken an Gottes fröhlichen Revolutionär Vor 100 Jahren veröffentlichte Karl Barth (1886–1968) seinen ersten Kommentar zum Römerbrief des Paulus. Damit begann die beispiellose Laufbahn des bedeutenden Basler Theologen. Dominique Spirgi

Der Basler Theologe Karl Barth: einflussreich und humorvoll. (Bild: PD)

1962 zierte Karl Barths Konterfei das Cover des «Time Magazine». Andere internationale Blätter bildeten den Theologen aus Basel damals an der Seite seines Kollegen und Bürgerrechtlers Martin Luther King ab. Es war eine Beziehung, die trotz unterschiedlichen Auffassungen in der Theorie von einem starken gegenseitigen Wohlwollen geprägt war. Damals stand der in Basel lehrende und oftmals im Gefängnis predigende Barth auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Der «Spiegel» widmete ihm im Dezember 1959 als «Gottes fröhlicher Partisan» eine Titelstory, und Radio SRF bezeichnete ihn 2018 als «Popstar der Theologie».

Heute ist der Name Karl Barth ausserhalb von Fachkreisen nicht mehr so geläufig wie damals. An der Bruderholzallee 26 in Basel, wo Barth von 1955 bis zu seinem Tod 1968 wohnte, ist seit 1971 das Karl-Barth-Archiv untergebracht. Der Theologe und Historiker ­Peter Zocher, Archivleiter und Herausgeber der Karl-Barth-Gesamtausgabe, lebt im Haus. In den Bücherregalen finden sich neben einer Reihe an Büchern über seinen Lieblingskomponisten Mozart Barths Werke, die eine Bibliothek füllen könnten: Alleine seine «Kirchliche Dogmatik» enthält über 9000 grosse Seiten. Bei Barths Gesamtausgabe ist Zocher mittlerweile bei Band 54 angelangt – «und es werden sicher noch 20 weitere erscheinen». Dazu kommen 13 000 bis 14 000 Briefe, die Barth hinterlassen hat.

Karl Barth war nicht nur ein Ausnahmegelehrter – «er nahm zu nahezu allen theologischen Fragen Stellung, stellte sie in zentralen Punkten in Frage und formulierte damit in seinen Schriften die Theologie im 20. Jahrhundert neu», sagt Zocher. Barth war auch abseits seines theologischen oder seelsorgerischen Wirkens stets eine schillernde Figur. Das begann bereits 1911, als er nach seinem Studium in Bern, Berlin, Tübingen und Marburg und einem Job als Hilfspfarrer in Genf als Pfarrer in den aargauische Industrieort Safenwil kam. Dort traf er auf eine Gemeinde mit Arbeitern, die für wenig Lohn sechs Tage in der Woche schuften mussten. Diese Begegnung «mit der wirklichen Problematik des wirklichen Lebens» weckte in ihm die Leidenschaft für sein sozialistisches politisches Engagement.

Subversive Weichenstellung für die Theologie

1919 begründete Barth mit seinem ersten Kommentar zum Römerbrief von Paulus seine Laufbahn als theologischer Revolutionär. Erschüttert von den Pamphleten ­seiner theologischen Lehrer in Deutschland, suchte er nach einer neuen religiösen Grundlage, die sich vereinfacht auf die Formel «Gott ist Gott» bringen lässt. Damit wandte er sich klar von der ­Vereinnahmung Gottes durch die Menschen ab. Gott sei grundsätzlich anders und entziehe sich damit jeglichem menschlichen Zugriff, so Barths Auffassung, die auch ein durchaus erkanntes Dilemma enthielt. 1922 schrieb er in einem Aufsatz: «Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides – unser Sollen und unser Nicht-Können – wissen und eben damit Gott die Ehre erweisen.» Diese Worte, sagt die reformierte Theologin und Reinacher Pfarrerin ­Florence Develey, seien eine subversive Weichenstellung für die Theologie des 20. Jahrhunderts gewesen. «Sich an Gott zu halten, bedeutete so zwangsläufig, sich gegen das herrschende damalige nationalsozialistische Regime zu stellen, das die Überordnung der Herrenrasse als vermeintlich göttliche Ordnung etablieren wollte.» Bis heute gibt es ihres Erachtens in der Theologie keinen Weg, der ohne die wegweisenden Worte Karl Barths gegangen wird.

Den Gruss verweigert

Bereits zu seinen Lebzeiten machte seine Devise Barth weit über die Grenzen hinaus bekannt. In Bonn wurde er mit der Arbeit an seinem Hauptwerk «Die kirchliche Dogmatik» zu einem weltweit bekannten Theologen. Er äusserte sich ­zunehmend kritisch gegenüber der propagierten Anpassung des Evangeliums an die deutsche Volksseele. Bei der bildungsbürgerlichen Prominenz kam das gut an. Thomas Mann schrieb 1933 in sein Tagebuch: «Was für ein unerschrockener, braver und frommer Mann.» Bei den Machthabern eckte Barth mit seinem Widerstand gegen die Gleichschaltung von Kirche und Staat jedoch an. Seine Weigerung, den Schwur auf den Führer abzugeben und die Vorlesungen mit dem «Deutschen Gruss» zu beginnen, läutete das Ende seiner Laufbahn im Deutschen Reich ein. 1935 kehre er in die Schweiz zurück und wurde Professor an der Universität seiner Geburtsstadt Basel. Von hier aus engagierte er sich vehement im Kampf gegen die Nationalsozialisten. Bei Kriegsausbruch meldete er sich als 54-Jähriger freiwillig für den Aktivdienst – wohlgemerkt für den Dienst an der Waffe und nicht am Schreibtisch, wohin ihn die ­Armee zuteilen wollte.

Auch nach dem Krieg blieb Barth unerschrockener Nonkonformist und weigerte sich, einseitig für den Westen Stellung zu beziehen, was ihm im Zuge des anwachsenden Antikommunismus der Nachkriegszeit viel Kritik einbrachte. Seinen Kritikern begegnete er 1948 mit den Worten, dass er kein Kommunist sei, «aber allerdings der Meinung, dass der Kommunismus jedenfalls nur durch eine ‹bessere Gerechtigkeit› der westlichen Welt und nicht durch allzu billige Negationen, in denen sich die westliche Angst jetzt Luft macht, abzuwehren sein wird».

«Papst Karl» macht den Frauen Platz

Barth war stets ein diskussionsfreudiger Kämpfer. Einer, der auch humorvoll auftreten konnte. In einem Beitrag im «Deutschlandfunk» erinnerte sich Barths letzter Assistent Eberhard Busch, dass sein Lehrer mal auf die Frage, was er gegen das Papsttum habe, geantwortet habe: «Ich habe nichts dagegen, ich möchte gerne für ­14 Tage Papst sein. Ich würde drei unfehlbare Entscheidungen treffen.» Erstens: Die Kirchenfarbe ist nicht mehr Lila, sondern Preussisch-blau. Die Zweite: Mozart wird ­seliggesprochen. Die Dritte: Nur Frauen werden als Kardinäle eingesetzt, so dass der nächste Papst eine Päpstin wäre. Und dann würde Papst Karl Barth zurücktreten.»