«Guter Rat, Notvorrat» Die Schweizer «Hausfrau» hamsterte schon vor Corona: Ein Blick ins SRF Archiv zu Zeiten des Kalten Krieges Eine Krise jagt die andere, so scheint es heute – doch früher war das nicht anders. Notvorrat war ein Staatsgebot, die Angst vor einem Atomkrieg real. Wie es damals zu und her ging und was die Leute dabei dachten, zeigen alte SRF Sendungen.

Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die anhaltende Dürre und die Angst vor einer Lebensmittelknappheit: Was die Schweizer Gesellschaft heute beschäftigt ist im Geschichtlichen Kontext nichts Neues. Auch in den langen Jahrzehnten des Kalten Krieges fürchteten sich Schweizerinnen und Schweizer vor einer Notlage, sorgten vor. «Guter Rat, Notvorrat» war der Appell der Schweizer Regierung an die Bevölkerung - genauer gesagt an die Hausfrau von damals. Ein Blick in das Archiv des SRF zeigt Parallelen zu heute und lässt schmunzeln.

Wie etwa das Freitagsmagazin vom 26. Oktober 1962. Damals erreicht die Kubakrise eines ihrer Höhepunkte: Die USA führen Atombombentests durch und die amerikanische Bevölkerung wappnet sich mit Hamsterkäufen für einen atomaren Krieg. Die Hektik schwappt in diesen Tagen auch in die Schweiz über – die Bevölkerung räumt sämtliche Regale der Lebensmittelgeschäfte leer und stockt damit ihren Notvorrat auf.

Der Geschäftsführer eines dieser Geschäfte versichert im SRF-Beitrag jedoch, dass kein Engpass vorhanden ist – die Stimmung bei den Hausfrauen ist dennoch gemischt, wie eine Umfrage zeigt:

Notvorrat: Pflicht einer Schweizer Hausfrau

Einen Monat später nimmt Fritz Hummler, Delegierter für wirtschaftliche Kriegsvorsorge zwischen 1955 und 1965, im «Magazin der Frau» Stellung zu den Hamsterkäufen der Hausfrauen. Er wolle ihnen keine strenge Standpauke halten, sagt er. Am Ende seien es ja doch die Ehemänner, die «ghässig werden», wenn die Teller nicht jeden Tag gleich voll sind. Da könne man den Frauen keinen Vorwurf machen.

Dennoch unterlässt Hummler nicht, den Frauen ins Gewissen zu reden, indem er diejenigen rügt, die im Notfall die Sicherheit ihrer Familie an den Staat delegieren würden – schliesslich seien «die Zeiten immer gleich schlecht»:

Die Problematik mit den Tiefkühlern

Ob die Bevölkerung damals auf Hummler gehört hat, zeigt sich Jahre später in der Sendung «Blickpunkt» am 13. September 1979. Gemäss einer Umfrage wüssten 7 von 10 Schweizerinnen und Schweizern, dass man einen Notvorrat halten sollte. Aber nur ein Drittel der Bevölkerung halte und pflege einen solchen. Wozu auch? Die Lebensmittelgeschäfte bieten alles in Überfülle an, so das SRF.

Doch das täusche, wie es weiter heisst. Die Abhängigkeit vom Ausland sei gross. Auch in Sachen Strom. Dieses braucht es beispielsweise, um die vielen Vorräte im Tiefkühler zu halten. «Das ist der Grund, warum wir Tiefkühlprodukte nicht als Notvorrat empfehlen», sagt der damalige Informationschef der Wirtschaftlichen Vorsorge, Christian Ziegler, in der Sendung:

Unabhängiger als Selbstversorger?

Für einen trockenen Vorrat, wie ihn Selbstversorgerhöfe pflegen, hatten urbanere Familien schon damals keine Kapazität, wie die Sendung festhält. Der Kühlschrank wird je länger desto mehr unverzichtbar.

Doch es gab und gibt sie auch heute noch, Selbstversorger, die fast alle ihre Lebensmittel aus dem eigenen Garten ernten und anschliessend konservieren. Die Nachfrage nach entsprechenden Kursen ist gross, wie die Hauswirtschaftslehrerin am Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg, Fabienne Weber, sagt.

Sie lebt selber als Selbstversorgerin und hat uns einen Einblick in ihren Vorrat gegeben. Ausserdem erklär sie, wie man ganz einfach Gemüse sterilisiert und selber einen Vorrat anlegt: