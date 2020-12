Astrologie Hats gestimmt? Das war ihr Horoskop für 2020 Vor einem Jahr stand 2020 noch in den Sternen. Was haben diese damals vorhergesagt und vor allem: Hats gestimmt? Schauen Sie noch einmal zurück auf das Jahreshoroskop 2020 für Ihr Sternzeichen.

Vor einem Jahr hat die Schweizer Astrologin Monica Kissling in die Sterne geschaut und prophezeit, 2020 werde ein «intensives Jahr». Wie intensiv, das konnte sich damals wohl noch niemand ausmalen.

In der Astrologie haben die in den verschiedenen Sternzeichen Geborenen allerdings unterschiedliche Voraussetzungen. Kissling hat in der Sendung «AstroTalk» der Regionalsender von CH Media – zum gleichen Konzern gehört auch dieses Newsportal – zu jedem der zwölf Sternzeichen eine Prognose für 2020 abgegeben. Die Aussichten für die jeweiligen Sternzeichen teilte sie in «günstig», «gemischt» und «turbulent» ein. Schauen Sie selbst, ob sich das in Ihrem Fall bewahrheitet hat oder nicht.

Günstige Sterne ...

Jungfrau, die Überfliegerin

Fische können Träume verwirklichen

Skorpione vergrössern ihren Einflussbereich

Zwillinge haben Zeit für Herzensprojekte

Stiere können Freiraum gewinnen

Schützen verfolgen klare Ziele

Löwen: nach Lust und Laune

Gemischte Sterne ...

Wassermänner müssen Ausdauer trainieren

Steinböcke müssen Grundsatzentscheidungen fällen

Krebse haben innere Konflikte

Turbulente Sterne ...

Waagen müssen Farbe bekennen

Widder sind im Dauerkampf

