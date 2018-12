Heiliger Singsang: Diese zwölf Weihnachtssongs sollten Sie hören Noch mehr als Weihnachten selber scheidet Weihnachtsmusik die Geister. Einmal abgesehen von den alten Klassikern wie «O Tannenbaum »& Co: Was hört man am besten? Wir haben ein Dutzend ausgewählt. Text: Hans Graber, Illustration: Martina Regli

Die alte These, dass es grosses Unglück bringt, ausserhalb der Zeit vom ersten Advent bis zum Stephanstag Weihnachtslieder zu intonieren oder auch nur anzuhören, entbehrt vermutlich einer wissenschaftlichen Grundlage. Eine saisonale Begrenzung hat aber zweifellos ihr Gutes. Weihnachtslieder passen wirklich nur zu Weihnachten und sonst gar nie.

Weil diese Zeit knapp ist, wird am Radio und als Hintergrundmusik in Warenhäusern das gängige Repertoire an popmusikalischen Weihnachtssongs bis zum Überdruss rauf- und runtergenudelt. Für das vollends abgenutzte «Last Christmas» von Wham! wurde jetzt in britischen Pubs sogar ein Verbot ausgesprochen.

Es ist möglich, dass es auch unter den hier vorgestellten zwölf Liedern welche hat, die man persönlich nicht ausstehen kann. Weihnachten und die Musik dazu ist mit individuell sehr unterschiedlichen Empfindungen verknüpft. Das Dutzend ist indessen mit Bedacht und auch mit viel Liebe zusammengestellt worden. Mindestens zehn der zwölf Songs sind exzellent und stehen jedem Fest gut an. Über die ein, zwei anderen hören Sie bitte gnädig hinweg. Schliesslich ist Weihnachten.