Literatur Wunsch nach einer gendergerechten Kirche: «Ich leide unter dem Missstand» In einem neu erschienenen Buch erheben über 100 Kirchenmänner ihre Stimme gegen die Geschlechterungleichheit in der Kirche.

Frauen und die katholische Kirche. Die Stimmen werden immer lauter, dass sie dieselben Weiheämter besetzen können wie Männer.urch Symbolbild: keystone

Eine Kirche ohne Frauen hätte keinen Bestand. Darüber ist man sich heute so gut wie auf allen kirchlichen Hierarchiestufen einig. Wenn es aber um die grundsätzliche Gleich­behandlung der Geschlechter geht und damit verbunden um die Zulassung von Frauen für alle kirchlichen Ämter, dann steht die katholische Kirche denkbar schlecht da.

Im vergangenen Jahr hat die deutsche Benediktinerin Philippa Rath in ihrem Buch «Weil Gott es so will» Stimmen von 150 Katholikinnen zusammengetragen, welche sich zu Diakoninnen oder Priesterinnen ­berufen fühlen. Auf eindrucksvolle Weise hat die Autorin vermitteln können, wie zermürbend, ja gar qualvoll es für diese Berufenen ist, aufgrund ihres Geschlechtes von den Weiheämtern ausgeschlossen zu sein.

Solidarisierungen vom Laien bis zum Bischof

Nun legt die Ordensschwester ein weiteres Buch vor: «Frauen ins Amt!» ist in Zusammenarbeit mit dem Würzburger Priester und Autor Burkhard Hose entstanden und ist quasi die männliche Antwort auf das Vorgängerwerk. Auf die Frage, was denn anders, erfüllender und wegweisender wäre, wenn eine Frau das Evangelium verkünden, Eucharistie feiern oder Sakramente spenden würde, äussern sich über 100 Kirchenmänner aus dem deutschen Sprachraum – vom Laien bis zum Bischof. Die Äusserungen sind aufschlussreich und bewegend: Allen Stellungnahmen ist der Nenner gemein, dass die Ungleichbehandlung der Geschlechter in der katholischen Kirche endgültig der Vergangenheit angehören soll.

Die befragten Kirchenmänner solidarisieren sich mit den Frauen und wählen ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Geschichten, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Auch namhafte Protagonisten aus der Schweiz kommen zu Wort, unter ihnen Bischof Felix Gmür von Basel, der ehemalige Einsiedler Abt Martin Werlen, der Jesuit und Zen-Meister Niklaus Brantschen oder Diakon Franz Kreissl, Pastoralamtsleiter im Bistum St.Gallen. Vom Bedarf der Ausweitung des Weihe­verständnisses ist unter anderem die Rede – oder von der ­Perspektivlosigkeit der Kirche ohne gendergerechtes Handeln.

Es sind durchweg starke, fordernde Worte, welche die befragten Herrschaften äussern. Bewegend ist die Tatsache, dass viele von ihnen auch selbst unter dieser Ungleichbehandlung, diesem «Missstand» leiden und mit ihren eigenen männlichen Privilegien hadern. Denn sie erkennen, wie sich die katholische Kirche mit ihrer Haltung selber «amputiert» und zusehends ihrer Glaubwürdigkeit verlustig wird. «Frauen ins Amt!» setzt ein weiteres starkes Zeichen auf dem Weg der Katholischen Kirche zur ­zukunftsfähigen Institution.