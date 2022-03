Weltgebetstag Auf informiert beten folgt betend handeln Der Weltgebetstag hat eine lange Geschichte und Tradition. Seit jeher ist er für Frauen rund um die Welt ein Zeichen von Solidarität und tiefer Verbundenheit im Glauben. Und zugleich ein Aufruf, aus dem Gebet heraus aktiv zu werden.

Frauen rund um die Welt vereinen sich im Gebet – jährlich am ersten Freitag im Monat März. Symbolbild: Stefan Kaiser / Zuger Zeitung

Er ist immer auf den ersten Freitag im März terminiert, ist exakt heute vor 95 Jahren zum ersten Mal offiziell begangen worden – und er verdankt seine Existenz den Frauen: Der Weltgebetstag gilt als eines der stärksten Symbole gelebter Ökumene, und er wird rund um den Globus in mehr als 170 Ländern und Regionen von Frauen unterschiedlicher christlicher Konfessionen organisiert. Hauptbestandteil dieses weltumspannenden Feiertages ist die gemeinsame Gestaltung ökumenischer Gottesdienste, deren Ordnung und Ablauf jeweils von einem anderen Land oder einer anderen Region vorgegeben und allen beteiligten Nationen zur Verfügung gestellt werden.

Heuer ist es ein Komitee von Frauen aus England, Wales und Nordirland, welche unter dem Motto «Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben» die Feier zusammengestellt haben. Es bezieht sich auf die Verheissung Gottes in Jeremia 29, 1–14. In zahlreichen christlichen Gemeinden, Pfarreien, Pastoralräumen, Kirchenbezirken etc. bereiten ökumenische Weltgebetstagsgruppen die jeweiligen Feiern vor.

Ein Kind amerikanischer Frauenmissionswerke

Die Geschichte des jährlichen Weltgebetstages beginnt in den 1880er-Jahren, als Vertreterinnen von Frauenmissionswerken in der Neuen Welt erstmals zu einem konfessionsübergreifenden Gebetstag aufriefen, um gemeinsam zu beten. Bereits in den Anfangsjahren etablierte sich die Praxis, die Gottesdienstordnung jeweils einem wechselnden Komitee zu überlassen – damals noch nicht in Hinblick auf die Region, sondern auf die Konfession. Nachdem die amerikanische Inlandsmission und die Auslandsmission zunächst noch unterschiedliche Daten für ihren jeweiligen Weltgebetstag festlegten, einigte man sich für das Jahr 1927 erstmals auf einen gemeinsamen Tag – es war dies der 4. März. Die Tradition des ersten März-Freitags hält sich bis heute.

Missionsvereine der Methodistenkirche brachten die Idee des Weltgebetstages schliesslich nach Europa, 1936 griffen auch Frauen in der Schweiz die Tradition auf. Ein erster offizieller Aufruf in der Schweiz, den Gebetstag zu begehen, kam 1950 von den Evangelischen Frauen. 1997 war die Schweiz Gastgeberland für die Europäische Weltgebetstags-Konferenz. Sie fand im luzernischen Schwarzenberg statt. Anfang 2017 nahm der Verein Weltgebetstag Schweiz seine Aktivität auf. Zu seinen Kollektivmitgliedern gehören die Frauenverbände der drei Landeskirchen, unter ihnen auch derjenige der Evangelisch-methodistischen Kirche Schweiz. Diese auf ein konfessionelles Gleichgewicht ausgelegte Zusammensetzung widerspiegelt die zentrale Rolle der Ökumene.

Hat sich der Weltgebetstag lange Zeit rein an die Frauen dieser Welt adressiert, so sind heute alle Menschen geladen, daran teilzunehmen.

Bilden, beten, aktiv werden

Das übergeordnete Motto des Weltgebetstages lautet «Informiert beten – betend handeln». Die Frauen bekräftigen, dass für sie Beten und Handeln untrennbar zusammengehören und beides grossen Einfluss in der Welt ausübt. Im Vorfeld zum Weltgebetstag wird üblicherweise Bildungsarbeit in Form von bereitgestellten Unterlagen geleistet bezüglich bestimmter Themen – meist stehen diese im Zusammenhang mit der rechtlichen und gesellschaftlichen Situation der Frauen in jener Region, welche die jeweilige Gottesdienstordnung bereitgestellt hat. Diese Situationen sind häufig von Unterdrückung, Isolation – allgemein von Benachteiligung – geprägt. Das Wissen um das jeweilige Kernanliegen des Weltgebetstages soll die Menschen schliesslich befähigen, aus der Erfahrung des Gebetes heraus aktiv zu werden, sei das in Form eines bewussteren Lebensstils, der Unterstützung bestimmter Kampagnen und Projekte oder ähnlicher Engagements.

Miteinander teilen, einander zuhören

Im Namen des schweizerischen Weltgebetstag-Komitees schreibt Präsidentin Vroni Peterhans-Suter: «Im Gebet, beim Anzünden der Kerzen und durch das Weltgebetstag-Lied fühlen wir uns am heutigen 4. März miteinander verbunden, auch durch die Solidarität im Miteinanderteilen und Einanderzuhören. Das bestärkt und lässt uns spüren, dass wir Teil des weltweiten Weltgebetstags-Netzwerkes sind.»

Aus aktuellem Anlass hinsichtlich der bedrohlichen Ereignisse in der Ukraine hat das diesjährig verantwortlich zeichnende Weltgebetstags-Komitee eine zusätzliche Fürbitte abgefasst und verteilt. Diese und alles Weitere zum aktuellen Weltgebetstag ist zu finden unter www.wgt.ch.