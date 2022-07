Beratung Der Schweizer Fachstelle Infosekta geht die Arbeit nicht aus Der Beratungsbedarf ist ungebrochen: Mit Anfragen zu Sekten beschäftigt sich die Fachstelle weiterhin in hohem Masse. Auch Kontaktaufnahmen im Zusammenhang mit dem Verschwörungsglauben bleiben hoch. Hier stellt Infosekta gar eine interessante Entwicklung fest.

Die Coronapandemie ist zwar noch nicht vorbei, doch scheint die Gesellschaft allmählich zu akzeptieren, dass man sich mit dem Virus fürderhin wohl oder übel arrangieren muss. Sollte mit dem Abflachen der zuvor omnipräsenten Thematik nicht auch die Zeit kruder Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Corona bald Geschichte sein? Ernüchternde Tatsache ist, dass viele Menschen, die während der Pandemie auf diesen zweifelhaften Zug aufgesprungen sind, mit dem Verschwinden der Pandemie aus dem Alltagsfokus nicht etwa davon ablassen, sondern ihre Radikalisierung mit anderen Inhalten fortführen.

Die Scientology-Niederlassung in Zürich. Anfragen im Zusammenhang mit dieser religiösen Bewegung gehören zu den häufigsten bei Infosekta. Archivbild: A.Faessler

Dies sind die Erkenntnisse von Infosekta, der Schweizer Fach- und Beratungsstelle für Fragen zu sektenhaften ­Gemeinschaften, Netzwerken und Verschwörungsglauben. Die Anfragen im Zusammenhang mit Verschwörungsmythen sind auch im vergangenen Jahr weiterhin gestiegen. «Viele Angehörige hofften, dass sich mit abklingender Brisanz der Coronathematik die Beziehung zum verschwörungsgläubigen Familienmitglied wieder normalisieren würde», schreibt Susanne Schaaf, Geschäfts­leiterin Infosekta, im aktuellen Bericht der Fachstelle. «Nun mussten die Angehörigen feststellen, dass die geliebten Menschen ihrer hyperrationalen Mission treu blieben; mit verschobenem Fokus.» Dieser habe sich nun – beispielsweise – von der «Coronalüge» zur glühenden Verfechtung der russischen Propaganda verschoben.

Entzweite Familien, Kontaktabbrüche...

Mit Blick auf das vergangene Jahr zeichnet Infosekta ein bedenkliches Entwicklungsbild, was Verschwörungsglauben und dessen Auswirkungen angeht. Die Anfragen betreffen etwa festgefahrene Konflikte, entzweite Familien, Kontaktabbrüche... Meist würden Angehörige von einem Familienmitglied in einem «heiligen Missionierungseifer» mit umstrittenen bis abstrusen Texten eingedeckt, notiert Susanne Schaaf dazu. Ein Gespräch sei kaum mehr möglich, die Entfremdung gross, die betroffene Person bewege sich in einer Parallelwelt mit eigener Logik.

«Teilweise gelingt es der verschwörungsgläubigen Person sogar, einen Teil der Familie zu überzeugen, sodass sich der Graben durch die Familie und deren Umfeld zieht.»

In solchen Fällen sucht ­Infosekta gemeinsam mit den Hilfesuchenden nach einem ­geeigneten Vorgehen, wie eine emotionale Annäherung wieder möglich wird. Den Angehörigen wird zur Orientierung in ihrer Situation sowie zu einer Balance zwischen Engagement und Abgrenzung verholfen.

Zürich als «Hotspot des Weltanschauungsmarktes»

Mit dieser Entwicklung sei die «Weltanschauungslandschaft» noch unübersichtlicher geworden, zieht Infosekta Fazit und spricht von einem ungebrochenen Beratungsbedarf. Abgesehen von diesem neuen Fokus der Verschwörungsthematik hat sich die Fachstelle weiterhin auch intensiv mit Anfragen im Zusammenhang mit religiösen, esoterischen und säkularen Organisationen und Gemeinschaften beschäftigt. Die Zeugen Jehovas und die Scientologen führen dabei die Beratungs-«Rangliste» an. Ein wesentlicher Teil der weiteren Hilfegesuche betraf evangelikale Gemeinschaften.

Die geografische Aufteilung der Anfragen zeigt, dass der «Weltanschauungsmarkt» in Stadt und Kanton Zürich besonders vielfältig ist. Knapp die Hälfte aller Anfragen aus der Deutschschweiz kam aus dem Kanton Zürich. 80 Prozent davon wiederum fallen allein auf die Stadt Zürich. Ansonsten hat sich die geografische Verteilung der Anfragen im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. Ausserhalb von Stadt und Kanton Zürich stammen die meisten Anfragen aus dem ­Kanton Bern und aus den sechs Zentralschweizer Kantonen, notiert Infosekta.

Die Fachstelle reagiert nun auf die jüngsten Entwicklungen: Sie plant eine Überarbeitung ihrer Website, welche eine integrierte Plattform für Jugendliche umfassen wird zur Aufklärung bezüglich sektenhafter Gemeinschaften sowie Verschwörungsmythen. Überdies ist eine Zoom-Selbsthilfegruppe für Angehörige von Verschwörungsgläubigen vorgesehen.