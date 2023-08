Inklusion Wenn Blinde ein Konzert sehen: Die Schweizer Kulturszene tut immer mehr für Menschen mit Behinderungen Mit Live-Audiodeskription wollten die Stanser Musiktage in diesem Jahr auch Menschen mit Sehbehinderung die Möglichkeit geben, ein Konzert zu schauen. Wie man sich das vorstellen und wo die Schweizer Kulturszene noch aufholen muss.

Wird die Musik laut, ist die Übersetzerin leider eher schlecht zu verstehen. Bild: fotolia

Lange reden die Menschen im Publikum wild durcheinander, laufen umher, setzen sich, stehen wieder auf. Doch dann legt sich plötzlich eine angespannte Stille über den Saal, die kurz darauf von begeistertem Applaus durchbrochen wird. Was passiert hier gerade? Lange fragen müssen sich das Menschen mit einer Sehbehinderung an den Stanser Musiktagen nicht.

Das Konzert der peruanischen Künstlerin Susana Baca wird für sie via App auf dem Handy oder aber eines iPods, welche die Organisatorinnen vor Konzertbeginn an Interessierte übergaben, live audiodeskriptiv übersetzt. Es verstreicht kaum eine Sekunde des Anfangsapplauses, bis sie von einer ruhigen Frauenstimme über ihre Kopfhörer aufgeklärt werden: «Susana Baca betritt die Bühne. Die Band nimmt hinter ihren Instrumenten Platz.»

Eine App auf dem iPod oder Handy übertrug an den Stanser Musiktagen eine Live-Audiodeskription. Bild: Nadia Schärli

Das erste Lied erklingt. Susana Bacas Gesang ertönt erstmals, erfüllt den Saal mit seiner Kraft. Die Stimme aus den Kopfhörern wartet bis zu einem reinen Instrumentalteil des Liedes. Dann sagt sie: «Susana Baca trägt ein weisses, wehendes Kleid. Sie wiegt sich von links nach rechts ... reckt die Arme gegen den Himmel, formt einen Kreis.» Wer nichts sieht, kann sich nun vorstellen, was auf der Bühne vonstatten geht. Zeichnet im Kopf ein Bild, das mit jedem Satz genauer wird.

«Susana Baca trägt ein weisses, wehendes Kleid.» So beschrieb eine Übersetzerin den auftritt der Künstlerin an den Stanser Musiktagen für Menschen mit Sehbehinderung. Bild: Nadia Schaerli

Mehr als nur eine Live-Beschreibung

Audiodeskriptionen an Konzerten gibt es in der Schweiz zwar schon seit ein paar Jahren, etwa beim Luzerner Sinfonieorchester. Das Konzert von Susana Baca an den Stanser Musiktagen war aber eines der ersten in der Schweiz, an dem live übersetzt wurde. Das bedeutet: Durchgehende Begleitung und Beschreibung des Bühnengeschehens.

Michael Vogt, Leiter der NGO «Audio Description Network». Bild: zvg

«Bei den meisten anderen Konzerten werden einfach vorgängig und im Nachgang Informationen zum Konzert wiedergegeben», sagt Michael Vogt. Seine Organisation «Audio Description Network» hat die Live-Audiodeskription in Stans umgesetzt. Lange haben sie sich darauf vorbereitet. Sie recherchierten Hintergrundinformationen zur Musik, sprachen mit der Künstlerin, schrieben ein Skript.

Der Grund: Michael Vogt möchte den Zuhörenden mehr bieten, als reine Live-Beschreibung des Geschehens. Das klingt dann etwa so: «Bacas Lieder handeln häufig von einer Reise. Eine Reise, die …» An der Umsetzung haperte es an den Stanser Musiktagen teilweise noch. Ertönt die Musik laut und kraftvoll, ist die Stimme der Übersetzerin kaum noch zu hören. Sie selbst kann das wohl nur schwer beurteilen. Sie sitzt in einem Nebenraum vor einem Mikrofon, verfolgt das Konzert über den Bildschirm.

Inklusion soll Freude an Kunst und Co. schaffen

Michael Vogt hat selbst seit zwanzig Jahren eine Sehbehinderung. Er ist überzeugt, dass es Angebote wie diese braucht. Denn: «Wenn man weiss, was auf der Bühne passiert und was die Künstlerin beispielsweise mit einem Lied aussagen will, bleibt einen das Erlebte auch viel besser in Erinnerung. Das macht Vorfreude auf ein nächstes Mal.»

Paola Pitton, Mediensprecherin der Fachstelle Kultur inklusiv von Pro Infirmis, freut dieser Punkt besonders: «Denn gerade Menschen mit Behinderungen haben häufig weniger Anteil an der Gesellschaft.» Viele machten die Erfahrung, dass Kulturangebote nicht für sie zugänglich seien. Insbesondere jene, die in Behinderteninstitutionen lebten, hätten im Alltag wenig Kontakt zu Menschen ohne Behinderungen. Pitton glaubt, dass Kultur das zu ändern vermag. «Sie kann ein Ort der Begegnung für Menschen mit und ohne Behinderungen sein.»

Auch das Publikum braucht Zeit

Paola Pitton, Kommunikationsverantwortliche der Fachstelle Kultur inklusiv von Pro Infirmis. Bild: Olaf Kühne

Die Fachstelle Kultur inklusiv bietet nicht nur Beratungen an, sondern vernetzt auch Kulturinstitutionen und Menschen mit Behinderungen. Und Museen, Theater, Orchester und Co. können für ihre Angebote das Label «Kultur inklusiv» von ihnen erhalten. Die Bedingungen: Sie müssen Menschen mit Behinderungen in ihren Angeboten mitdenken und einbeziehen. Das Aargauer Kunsthaus hat das Label etwa, aber auch das Museum Tinguely in Basel, das Kunsthaus Zug, das Tanzhaus Zürich, das Locarno Film Festival und eben die Stanser Musiktage.

«Inklusion zu gewährleisten, bedeutet manchmal einen Mehraufwand, der sich auf den ersten Blick vielleicht nicht zu lohnen scheint», gibt Pitton zu und nennt als Beispiel eine Vernissage, die extra in Gebärdensprache übersetzt wird, an der jedoch keine einzige gehörlose Person teilnimmt. Lohnen sich in solchen Fällen inklusive Angebote? Kurzfristig nicht, sagt auch Pitton. Doch langfristig eben schon.

«Kulturinstitutionen können nicht erwarten, dass Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung jahrelang von der Kultur ausgeschlossen waren, nun plötzlich auftauchen.» Diese Entwicklung brauche auch aufseiten des Publikums mit Behinderungen Zeit. «Am Ende sind inklusive Angebote zudem kein ‹nice to have›, nein, Menschen mit Behinderungen haben ein Recht darauf, an Kultur teilzunehmen», unterstreicht Pitton und verweist auf die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), welche die Schweiz 2014 unterzeichnete.

Kulturinstitutionen wollen Vorreiter sein

Angebote für ein Publikum mit Behinderungen werden in der Schweiz also immer häufiger. Das begrüsst Pitton. Inklusion hört für die Fachstelle an diesem Punkt jedoch nicht auf. Sie wünscht sich auch, dass eines Tages auf und hinter den Bühnen Menschen mit Behinderung selbstverständlich vertreten sind.

Dies wäre eine Entwicklung, die der ganzen Gesellschaft zugute komme, ist Pitton überzeugt. Denn: Je mehr sich die Gesellschaft durchmische und die Fähigkeiten aller nutze, desto weiter könne sie sich allgemein entwickeln. Dies ist gemäss Pitton auch ein Grund, der viele Kulturinstitutionen davon überzeugte, sich für Inklusion einzusetzen. «Kultur will ja auch Vorreiter sein. Das können sie auf diese Weise.» Die Stanser Musiktage waren mit ihrer Live-Audiodeskription für Menschen mit Sehbehinderungen einer eben jener Vorreiter.