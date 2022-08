Innere Medizin Schatzsuche in Paracelsus’ Garten: Welche mittelalterlichen Heilpflanzen wirken auch laut der Wissenschaft? Traditionelle Naturmedizin liegt im Trend wie lange nicht mehr. Wir haben die Heilpflanzen von Mittelalterärzten aus wissenschaftlicher Sicht untersucht.

Das Lungenkraut soll laut Naturheilkunde gegen jegliche Probleme der Lungen helfen. Walter Schwager

Die Weltgesundheitsorganisation hat seit diesem Frühling ein eigenes Forschungszentrum für Naturheilkunde. Nicht ohne Grund: Laut den Umfragen der Behörde setzen mehr als 80% der Menschen weltweit auf althergebrachte Heilpraktiken. «Für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ist traditionelle Medizin die erste Anlaufstelle fürs Behandeln von Krankheiten», begründet der oberste Arzt und WHO-Direktor Tedros Ghebreyesus die Strategie.

Auch in der Schweiz erfreuen sich die Thesen von alten Ärzten wie Paracelsus momentan reger Beliebtheit. In vielen Buchhandlungen ist die «Spiritualität und Geist»-Abteilung aus der hinteren Ecke an mehr beachtete Standorte gewandert – und ist dazu erst noch gewachsen. Anhänger der Naturheilkunde suchen in der modernen Welt nach einem Ausgleich zum immer rationaleren Denken. Nicht-naturwissenschaftliche Sichtweisen aufs Leben ersetzen ein Stück weit die Religion aus der voraufklärerischen Zeit.

Das geht mit mehr Naturfreundinnen und Naturfreunden einher, die sich mit Pflanzen gerne selbst therapieren. Grundlage für ihr Handeln ist die urtümliche Volksheilkunde, welche die Ärzte des Mittelalters mit Hilfe der Signaturenlehre entwickelten. Die Walnuss sieht aus wie ein Hirn, die Bohne wie eine Niere – also sind die Lebensmittel dafür geschaffen, die betreffenden Organe zu heilen. So die Logik, nach der Mittelaltermedizin funktioniert. Im Gegensatz zur evidenzbasierten Medizin ist sie nicht von Studienergebnissen geleitet, sondern vertraut auf Empfehlungen von berühmten Autoritäten.

Forscher tun gut daran, der Bewegung nicht nur mit Ablehnung entgegenzutreten. Schliesslich basieren fast 40% aller zugelassenen Medikamente auf Natursubstanzen, die schon von Urvölkern in einer schwächeren Dosis verwendet wurden. Nicht ausgeschlossen, dass sich in einer vergessenen Heilpflanze das Antibiotikum findet, das überall händeringend gesucht wird. Im Folgenden haben wir deshalb die neusten Untersuchungen zur Wirksamkeit von klassischen Heilpflanzen der Inneren Medizin zusammengetragen und sie mit Empfehlungen von mittelalterlichen Autoren verglichen.