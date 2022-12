Interview «Wir leben in einer kollektiven Erschöpfung»: Warum Zeit für diese deutsche Autorin politisch ist Teresa Bücker hat ein Buch über Zeit geschrieben. Sie sagt: Zeit ist gesellschaftlich ungleich verteilt. Ein Gespräch über Freundschaft, Leistungsdruck und die Idee einer 20-Stunden-Woche für alle.

Wofür hätten Sie persönlich gerne mehr Zeit?

Teresa Bücker: Mir fehlt tatsächlich Zeit für meine Freunde. Was traurig ist, weil ich gerne mehr Zeit mit ihnen hätte. Sie sind ja mit die liebsten Menschen in meinem Leben. So geht es vielen Menschen in meinem Umfeld: Wir versuchen irgendwie, einen gemeinsamen Abend zu planen und dann vergehen wieder Wochen oder Monate, bis wir einen gemeinsamen Termin finden.

Woran liegt das?

Einerseits haben wir alle tatsächlich immer weniger freie Zeit, andererseits ist es auch schwierig geworden, freie Zeiten zu synchronisieren.

Sie sagen: Das ist kein individuelles Problem, sondern ein gesellschaftliches. Warum ist Zeit Ihrer Meinung nach politisch?

Weil ein selbstbestimmtes Leben nur möglich ist, wenn ich auch frei über meine Zeit verfügen kann. Zeit ist politisch, weil sie ungleich verteilt ist. Man spricht in diesem Zusammenhang von Zeitarmut. Die negativen Effekte dieser Ungleichverteilung ist vergleichbar mit der Belastung durch finanzielle Armut. Besinnt man sich darauf, dass Demokratien zum Ziel haben, Gerechtigkeit zu schaffen und die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen, muss man auch über die Verteilung von Zeit nachdenken.

Zur Person Imago Teresa Bücker Teresa Bücker, 38, ist eine deutsche Journalistin, Autorin und Bloggerin. Sie schreibt aus einer feministischen Perspektive zu gesellschaftspolitischen Themen der Gegenwart. Von 2017 bis 2019 war sie Chefredakteurin des Onlinemagazins Edition F. 2022 erschien ihr erstes Sachbuch «Alle_Zeit – eine Frage von Macht und Freiheit» im Ullstein-Verlag.

Statistisch betrachtet arbeiten wir weniger als noch vor ein paar Jahrzehnten. Ist es da nicht unlogisch, dass wir kaum mehr Zeit füreinander finden?

Die Gesellschaft ist immer mobiler und arbeitet flexibler. Wir halten diese Flexibilität zu Recht für ein kostbares Gut, weil wir uns Freiheit davon versprechen. Gleichzeitig macht diese Flexibilität es schwieriger, gemeinschaftliche Freizeit zu organisieren. Über diese Ambivalenz müssen wir sprechen. Und wir müssen uns fragen, wie viel uns unsere Flexibilität wert ist, wenn sie bedeutet, dass wir überall und immer arbeiten können, aber vermehrt aneinander vorbeileben.

Ich kann mir ja eine Vier-Tage-Woche aushandeln. Dann habe ich endlich mehr Zeit für mich.

Erstens können das nicht viele, weil das Gehalt dann nicht reicht. Und ausserdem wären Sie mit Ihrer freien Zeit ziemlich alleine, wenn nur Sie den fünften Tag frei haben.

Ich hätte aber immerhin mehr Zeit, um mich von all den Pflichten zu erholen, die beruflich und privat auf mich warten.

Tatsächlich ist unsere freie Zeit oft gar keine wirkliche, freie Zeit mehr. Sie ist zunehmend geprägt von einem inneren Müssen, von Fremdbestimmung. Wir tun in unserer freien Zeit oft auch Dinge, die direkt oder indirekt unserem Status dienen sollen. Deshalb ist es so wichtig, sich auch mal zu fragen: Worauf habe ich wirklich Lust? Was geniesse ich? Was mache ich nur für mich? Die zehn Minuten, die ich unter der Dusche mal für mich alleine habe, helfen mir übrigens nicht nachhaltig, mich zu regenerieren. Wir müssen uns ununterbrochene, längere Zeitspannen zurückerobern.

Ich verschwende doch einfach Stunden meiner Zeit mit sinnlosen Aktivitäten wie Rumscrollen auf Social Media.

Digitale Medien rauben uns einen Teil der Freizeit. Aber das ist zu kurz gefasst. Seit ich Kinder habe, bin ich manchmal so erschöpft, dass mir für etwas anderes gar nicht mehr die Kraft bleibt. Wenn uns lange Zeitspannen fehlen, in denen man sich erholen kann, konzentriert man sich eher auf digitale Medien. Viele Leute sitzen nicht vor dem Fernseher, weil sie das toll finden, sondern, weil es kaum Energie kostet. Es finge also damit an, dass unser Alltag nicht mehr so anstrengend sein dürfte.

Wir sitzen also in einer kollektiven Erschöpfung?

Ja, viele Menschen empfinden das so. Wenn ich aber zu müde bin, um Sport zu machen oder mich mit Freunden zu treffen, bin ich nicht mehr selbstbestimmt.

Früher waren die Leute doch auch den ganzen Tag auf dem Feld. Die waren doch auch nicht selbstbestimmt.

Das war doch auch nicht gesund! Und ob die Leute dabei zufriedener waren, sei dahingestellt. Wir sollten doch als moderne, aufgeklärte Gesellschaft die Idee vertreten, dass uns weder die Arbeit noch unsere Lebensmodelle krank machen. Ist das denn so fernab des Möglichen? Wie modern sind wir denn wirklich, wenn wir das nicht schaffen? Ich beobachte, wie in vielen Leben bloss eines von beidem geht: Karriere oder Familie. Weil Zeit und Energie für beides fehlen. Dabei werden Beziehungen in Umfragen der Karriere vorgezogen. Wir leben aber nicht danach.

Wir leben also im Widerspruch zu unseren Werten.

Ja, das tun wir. Aber ich glaube auch, dass wir eine Balance haben können. Wir müssen damit beginnen, uns ehrlich zu fragen, ob wir anders leben wollen. Und wir dürften unseren Selbstwert nicht mehr so stark über Leistung und Arbeit definieren. Stattdessen müssen wir uns daran erinnern, dass Beziehungen und Verbundenheit uns wichtig sind. Und Pflege brauchen.

Wie sähe eine solche neue Zeitkultur aus?

Ich habe im Buch bewusst keine starren Vorgaben gegeben, weil es mir in erster Linie darum geht, eine Debatte anzustossen. Die deutsche Philosophin Frigga Haug spricht beispielsweise von je vier Stunden pro Tag für bezahlte Arbeit, Fürsorge, gesellschaftliches Engagement und Zeit für eigene Interessen. Aus gesundheitlicher Perspektive muss die Arbeitszeit, die uns anstrengt, ausgeglichen werden.

Da würden jetzt aber einige Verfechter einer freien Wirtschaft sagen: Das ist alles Utopie. Die Wirtschaft würde das nicht überleben.

Für Deutschland kann man klar sagen: Wenn alle Erwachsenen 20 bis 30 Stunden arbeiten könnten, kommen wir auf eine tatsächliche Erhöhung der Gesamtarbeitszeit. Es sind ja nicht alle berufstätig. Viele arbeiten zuhause, pflegen beispielsweise Angehörige umsonst. Es stimmt nicht, dass weniger gearbeitet würde. Es gäbe viele Leute, die neu in den Arbeitsmarkt eintreten. Männer würden mehr Care-Arbeit übernehmen, Frauen würden mehr arbeiten.

Es würde alles ein wenig gerechter?

Ja, weil Gleichberechtigung ja auch viel damit zu tun hat, wie wir Zeit verteilen. Und natürlich geht es auch um die Frage, wie wir besser, wie wir frei leben können, sprich: selbstbestimmt. Wir sind im Moment eine erwerbsarbeitszentrierte Gesellschaft, und wir haben unsere Selbstverwirklichung in die Arbeitswelt verschoben. Das geht einfach nicht für alle auf. Die Chance, sich überhaupt frei zu entfalten, liegt in der freien Zeit, nicht in der Arbeit. Das Leben ist doch mehr als Arbeit. Das gute Leben sollte doch nicht erst nach der Pensionierung beginnen.