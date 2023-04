«Jung & Alt»-Kolumne Als ich beschloss, Päpstin zu werden In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche schreibt Zaugg über ihren ersten Berufswunsch und ihre erste grosse Enttäuschung. Samantha Zaugg Drucken Teilen

Lieber Ludwig

Wir schreiben aneinander vorbei. Aber noch einmal will ich es versuchen. Weil ich weiss, wie sehr du die katholische Kirche liebst, und weil ich ein gutes katholisches Beispiel habe. Du schreibst von Mobbing, aber es bleibt unklar, was du damit genau meinst. Mobbing bedeutet, wenn eine oder mehrere Personen eine andere über einen längeren Zeitraum absichtlich schikanieren, plagen, quälen. Mobbing spielt sich in Konstellationen ab, die man sich nicht oder nur bedingt aussuchen kann. Etwa Arbeit, Schule, Familie.

Ich weiss natürlich, dass man das nicht abschaffen kann. Dass gemeines und verletzendes Verhalten zum Menschen gehört. Aber was man sehr wohl abschaffen oder bekämpfen kann, sind diskriminierende Faktoren. Und da wäre ich sehr dafür. Diskriminierung kommt von Lateinisch discriminare, das bedeutet Trennung oder Unterscheidung. Im gesellschaftlichen Kontext beschreibt Diskriminierung etwas Systemisches, Regeln oder Gesetze zum Beispiel. Also Dinge, die einzelne Menschen benachteiligen oder einschränken, und denen man sich nicht entziehen kann. Auch wenn man sich noch so wehrt.

Als ich ein Kind war, habe ich es auch noch nicht ganz begriffen, wie das folgende Beispiel zeigt. Als ich neun Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal vom Papst gehört. Aus der «Thurgauer Zeitung» habe ich erfahren, dass es den Papst gibt und dass er in der Schweiz ist. Auf den Fotos jubeln ihm die Menschen zu. Alle freuen sich, dass er da ist. Die Leute haben Ballons und schwenken Fahnen. Mein Interesse war geweckt.

Ich beginne mich über den Papst zu informieren und erfahre, dass es ihn seit 2000 Jahren gibt. Er wohnt in Rom, im Papstpalast im Vatikan, umgeben von Kunst und Reichtümern. Er bereist die ganze Welt, wird freudig empfangen, trägt tolle Kleider, goldene Hüte und wird in einem Auto herumgefahren, aus dem er den Menschen zuwinken kann. Es gibt Fanartikel mit seinem Gesicht drauf, Postkarten Shirts, Magnete, Ikonenbilder. Kurzum, ich war sehr beeindruckt und habe mir Papstsein ziemlich cool vorgestellt.

Ich beschloss also, dass ich Päpstin werden wollte. Ich hatte schon mitgekriegt, dass bis jetzt immer Männer und vor allem immer katholische Männer Papst waren. Und ich wusste, dass ich beides nicht war, weder ein Mann noch katholisch. Aber ich dachte, es muss für alles ein erstes Mal geben. Ich kann ja einfach die erste reformierte Frau werden, die Päpstin ist. Irgendwann ist mir klar geworden, dass ich vermutlich wirklich nicht Päpstin werden kann. Und dass auch die Schweizergarde keine Option ist. Auch hier, kein Mann, nicht katholisch.

Das war also meine erste Diskriminierungserfahrung. Man kann also sagen, der Papst hat mich radikalisiert. Besten Dank nach Rom.

Samantha