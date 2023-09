«Jung & Alt»-Kolumne Anleitung für ein vergnügliches Leben In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 29. Diese Woche schreibt Zaugg über alternativen Hedonismus. Samantha Zaugg Drucken Teilen

Wir arbeiten zu viel um Zeug zu kaufen, das wir nicht brauchen. Besser mal eine Stunde länger im Bett bleiben, findet unsere Autorin.

Lieber Ludwig

Natürlich versuche ich selbst dem Klimawandel was entgegenzusetzen. Doch zuerst möchte ich etwas festhalten. Auch wenn der oder die Einzelne ein noch so perfekt nachhaltiges Leben führt, wird das nicht reichen. Denn der Einfluss Einzelner ist immer limitiert von den Systemen, in denen sie leben.

Eine Schweizerin kann noch so gut recyceln, im ganzen Leben nie ins Flugzeug steigen, sich konsequent vegan ernähren, und sie wird ihren ökologischen Fussabdruck nie auf einen Planeten runterkriegen. Weil in der Schweiz so viel Infrastruktur vorhanden ist, die bei weitem nicht klimaneutral ist. Zum Beispiel Strassen, subventionierte Landwirtschaft oder das dichte öffentliche Verkehrsnetz. Dann gibt es natürlich auch die Banken, die Geld anlegen in klimaschädliche Firmen. Das ist wichtig zu betonen. Denn Klimaschutz ist ein Fass ohne Boden, man kann es immer noch ein bisschen besser machen und droht sich darin wirklich zu verlieren. Deshalb ist es wichtig, Zusammenhänge zu erkennen, zu adressieren und die Mächtigen unter Druck zu setzen.

Zeit für ein Sprichwort: Das eine tun, das andere nicht lassen

Dennoch ist es wichtiger, einen Beitrag zu leisten. Einerseits, weil es kein guter Stil ist, nur auf andere zu zeigen. Anderseits, weil es Themen innerlich verankert, wenn man sie in sein Leben integriert. Und dann, weil es auch sehr vergnüglich ist. Dadurch, dass ich weniger Zeug kaufe, das ich gar nicht brauche, muss ich weniger Geld verdienen. Ich kann auswählen, welche Arbeit ich machen will und welche nicht. So kann ich über meine eigene Zeit bestimmen.

Ich kann nachmittags frei machen und in die Badi gehen, auf einen Spaziergang oder in eine Bibliothek und drei Stunden nicht rauskommen. Wenn mir danach ist, bleibe ich morgens eine Stunde länger im Bett. Ich muss im ÖV keinen gehetzten Kaffee to go aus einem Pappbecher schlürfen, sondern ich trinke den in Ruhe zu Hause, und zwar aus einer Tasse. Ich muss kein Geld ausgeben für freudloses Fertig-essen, sondern kann mir Zeit nehmen zum Einkaufen und Kochen. Ich muss kein Auto besitzen und darin eingesperrt im Stau stehen. Wenn ich irgendwohin muss, gehe ich zu Fuss, mit dem Velo oder dem Zug.

Anstatt darüber nachzudenken, was wir verlieren, sollten wir daran denken, was wir gewinnen. Was ich beschreibe, ist ein alternativer Hedonismus, wie das die britische Philosophin Kate Soper nennt. Also dass wir unsere Vorstellung von einem guten und vergnüglichen Leben hinterfragen und vielleicht ändern.

Finde ich sehr gut. Vor allem, weil wir dazu alles haben. Wir müssen nichts kaufen, nichts herstellen, alles, was wir brauchen, ist bereits da.

Samantha