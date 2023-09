«Jung & Alt»-Kolumne Da ist etwas nicht gut In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 29. Diese Woche mit einem Kommentar zur offensichtlichen Lage der Nation.

Was hat eine Autowerkstatt mit Klimapolitik zu tun? Die Auflösung finden Sie im Text. Keystone

Lieber Ludwig

Schon wieder diese grosse Frage. Ob wir, die Jungen, mit diesem Land noch etwas vorhaben. Ich hätte schon was vor, und glaub ganz viele andere auch. Aber die Erfahrung zeigt, dass viele Anliegen nicht wirklich ernst genommen werden. Dass wir nicht, oder noch nicht, in den Positionen sind, in denen die grossen Entscheidungen getroffen werden, die Menschen in Entscheidungspositionen sich dafür nicht so richtig interessieren.

Dass zum Beispiel das dringlichste aller Probleme – der Klimawandel – ungenügend bis gar nicht angegangen wird. Man muss wirklich nicht vom Fach sein, um zu sehen, das zwischen dem, was passiert, und dem, was passieren sollte, eine sehr grosse Differenz ist. Und dass das wirklich nicht gut ist.

Ich habe für die Klimapolitik der Schweiz eine Metapher. Vermutlich könnte man die sogar global anwenden. In meinem Umfeld sind einige Personen Automechaniker. Also habe ich als Kind einige Zeit in Autowerkstätten verbracht. In Autowerkstätten gibt es einen typischen Ablauf. Der ist vermutlich ebenfalls universell, anzutreffen in Werkstätten rund um den Globus. Folgende Situation: Es gibt ein Fahrzeug und das ist kaputt. Man weiss nicht, was das Problem ist, aber etwas Gröberes. Also prüft man verschiedene Optionen, wechselt mal paar Flüssigkeiten, tauscht vielleicht irgendein Teil. Und wenn man dann so zwei bis drei Stunden daran herumgewerkt hat, steigt man unter dem Auto hervor, lässt es vom Lift runter und putzt die Hände mit einem Lumpen.

Es ist der Moment der Wahrheit und deshalb kommt nun auch der Kollege dazu. Einer stiert in die geöffnete Motorhaube, der andere startet den Motor. Nach einigen Versuchen springt er an, aber das Geräusch, das er macht, ist eine Art ohrenbetäubendes Röcheln, dazu schleift irgendwo Metall auf Metall und es kommt entweder Rauch raus oder irgendwas tropft runter. Die Mechaniker (extra nicht gegendert) stieren nun beide in den Motorenraum, stumm, die Hände im Kreuz. Bis sich einer der beiden am Kopf kratzt und das Offensichtliche ausspricht: Du, da ist etwas nicht gut.

Diese stoische Ratlosigkeit, gepaart mit dem Benennen des Offensichtlichen, fasst es für mich ganz gut zusammen. Etwa so erlebe ich die Schweizer Klimapolitik. Wo das hinführt, weiss ich nicht, beziehungsweise ich weiss es natürlich schon, denn wir alle wissen es. Der Weltklimarat publiziert den Stand der Dinge in verschiedenen Berichten. Die können alle im Internet anschauen, sogar auf Deutsch übersetzt. Zusammengefasst lautet die Aussage sämtlicher Berichte: Da ist etwas nicht gut.

Ich erlebe besonders ältere Menschen als indifferent. Weil sie in den Entscheidungspositionen sitzen und sich sehr wenig bewegt. Wieso?

Samantha