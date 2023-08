«Jung & Alt»-Kolumne Das Kreuz mit der Schweizer Fahne In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 29. Diese Woche denkt Zaugg über die Schweizer Flagge nach. Samantha Zaugg Drucken Teilen

Am ersten August sieht man die Schweizer Fahne überall im ganzen Land – sogar auf Feldern. Benjamin Manser

Lieber Ludwig

Was ich am 1. August gemacht habe, bleibt geheim. Dennoch äussere ich mich gerne zum Nationalfeiertag. Genauer zu einer Sache, die zwingend dazu gehört: der Schweizer Fahne. Die gibt es am 1. August in allen möglichen Ausführungen. Als Lampions, Girlanden, Teelichter und als kleine Fähnlein auf Cremeschnitten und dem 1.-August-Weggen. Zeit für ein paar Gedanken über die Fahne.

Klingt banal, bietet jedoch Raum für einige gedankliche Spielereien. Denn eine Fahne ist ein Objekt und gleichzeitig ein Konzept. Formalistisch betrachtet ist eine Fahne ein Stück Stoff. Erst durch Farbgebung und Gestaltung wird der Stoff zur Fahne. Im Falle der Schweizer Fahne ist es ein weisses Kreuz auf rotem Grund. Das ist wichtig und verträgt keinerlei Abweichung. Wäre das Kreuz rot und der Hintergrund weiss, so wäre es keine Schweizer Fahne, sondern das Rote Kreuz. Und wäre das weisse Kreuz kein Kreuz, sondern ein Rechteck, dann wäre es Österreich. Und das sind beides ganz andere Dinge als die Schweiz.

Nur wenn das Kreuz weiss und der Grund rot ist, kann die Schweizer Fahne als solche bezeichnet werden Wobei: Reicht das wirklich? Ist das schon eine Fahne? Muss sie nicht zuerst aufgehängt werden? Denn eine gefaltete Fahne ist ja nicht als solche zu erkennen. Je nach Faltung ist es einfach ein rotes Tuch. Ja, es ist einigermassen komplex. Und wir sind erst bei der Form. Bei der Funktion wird es richtig interessant. Denn Fahnen sind Symbole, sie stehen stellvertretend für bestimmte Dinge, in erster Linie für Nationen.

Doch was meinen wir, wenn wir von Nation sprechen? Beziehen wir uns auf den juristischen Begriff, den Staat definiert durch die Verfassung? Auf die Geografie? Auf den Nationalstaat als soziales Konstrukt? Oder meinen wir die Schweiz als Willensnation, zusammengehalten von gemeinsamen Werten? Und wenn ja, was wären das für Werte?

Als typisch schweizerisch gelten Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Neutralität. Doch genauso gut könnte man der Schweiz auch Opportunismus, Ausgrenzung und Eigenbrötlerei zuschreiben. Elemente, die wir mit einer Nation und damit mit einer Fahne assoziieren, können verbindend und gleichzeitig trennend sein. Es kommt ganz auf die Perspektive an. Ich entschuldige vielmals, dass es zum Schluss so selbstkritisch geworden ist.

Selbstkritik ist unangenehm. Doch ich will meine Betrachtungen zur Fahne positiv beenden. Denn letztendlich ist die Schweizer Fahne ja nichts anderes als ein grosses Plus. Also verabschiede ich mich mit einem verbindenden Element, mit einem Zitat von Mani Matter. Denn Mani Matter ist das, worauf sich in der Schweiz alle einigen können. Und auch er hat etwas über Kreuze gesagt. Nämlich im Lied über die schielende Lotti: «Doppellöifig schiesst us Lottis Ougespiil //Amor sini Pfiile übers Chrütz itz z Ziil.»

Samantha