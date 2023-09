«Jung & Alt»-Kolumne In der Autowerkstätte können wir auch das Patentrezept finden In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 29. Diese Woche erklärt Hasler, weshalb wir zu Mechanikern des Wandels werden sollten. Ludwig Hasler Drucken Teilen

Gute Automechaniker sind Tüftler, die das nötige für eine Reparatur im Gefühl haben. Stefan Kaiser

Liebe Samantha

Also erzählen kannst du. Deine zwei Automechaniker wirken wie einem Stück von Samuel Beckett entsprungen, stecken den Kopf unter die Motorhaube des kaputten Vehikels, schrauben mal da, mal dort herum, starten den Motor, hören in sein Röcheln hinein, kratzen sich im Haar, um schliesslich auszusprechen, was offenkundig ist: «Du, da ist etwas nicht gut.»

«Stoische Ratlosigkeit» nennst du das. Man merkt, du bist in Autowerkstätten gross geworden. Doch nun vergleichst du diesen stoischen Zustand mit unserer Unbeholfenheit, auf Krisen wie den Klimawandel zu reagieren. Wir alle hören, wie der Planet röchelt, kratzen uns am Kopf – da ist etwas nicht gut. Doch was tun?

Auch ich kenne zwei Automechaniker. Die sind weder stoisch noch ratlos. Finden praktisch immer einen Dreh, holen Motoren stets irgendwie aus ihrem moribunden Röcheln zurück zum Brummen. Ich glaube, sie «verstehen» das Fahrzeug intuitiv, fühlen ihm den Puls (jedenfalls bis vor kurzem, als das Auto noch kein Computer war), sie denken quasi mit den Händen, ähnlich wie der Onkologe, der mir sagt, manchmal verrate ihm ein Händedruck mehr über den Patienten als die ganzen Laborwerte. Kurz, die tun was.

Wäre das ein Rezept gegen unsere stoische Ratlosigkeit? Motto: Wem das Nichtstun nicht passt, der muss das TUN lernen. Stattdessen lernen wir: Wissen, Wissen, Wissen. Unsere ganze Bildung ist auf Wissen aus. Nichts gegen Wissen, ohne Wissen läuft nichts – oder Haarsträubendes. Aber Wissen allein bringt halt auch nichts. In all unseren Zwickmühlen (Ökokrise, Mobilität, Müll etc.) fehlt es nicht an Wissen. Davon gibt es mehr als genug – und was hat es praktisch gebracht? Nichts, vergleichsweise. Es führt halt keine Direttissima vom Wissen zum Handeln. Handeln lebt von einem anderen Antrieb: vom Willen. Ohne Tunwollen passiert nichts.

Aber die Entscheider wollen nicht, sagst du, Alte auch nicht. Mag sein. Doch nehmen wir mal an: Morgen läuten die sogenannten Entscheider das sofortige Ende des fossilen Zeitalters ein – und wir merken: An jeder Massnahme hängen wir selber dran, wir ganz gewöhnlichen Endverbraucher, mit unserem Billigschnitzel, dem Zweitauto, dem Klamottenberg, dem Dauerstreamen. Am Ende müssen wir ja unser Leben ändern, unseren lieb gewordenen Alltagstrott. Willst du das? Tust du es?

Zurück zu meinen zwei Automechanikern, den Tüftlern. Sie tun etwas. Sie können etwas. Es wird etwas. Sie sind jemand. Das wären wir auch, tüftelten wir an unserem Lebensstil. Als kreative Mechaniker des Wandels – statt als Hanswurst der Routine. Für manche Alte harzig. Ihr Jungen habt mehr Zeit, ihr könnt an einer Zukunft basteln, die nicht nach Verzicht schmecken muss.

Ludwig