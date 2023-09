«Jung & Alt»-Kolumne Käse und zwei gefährliche Wörter In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 29. Diese Woche schreibt Zaugg über Käse und gefährliche Wörter.

Käsefondue ist nicht so gefährlich, auch wenn danach die ganze Wohnung stinkt. Die gefährlichen Wörter finden Sie im Text. Keystone

Lieber Ludwig

Natürlich mache ich auf Ohrensessel, wie du das nennst. Nur so viel zu arbeiten wie nötig, finde ich eine legitime Überlegung. Ich erläutere gerne meine Gedanken dazu, anhand von zwei Wörtern, die mit K beginnen und vor denen sich viele fürchten. Doch zuerst zu einem Wort, das ebenfalls mit K beginnt, vor dem sich aber, soweit ich informiert bin, niemand fürchtet: Käse.

Da es kälter wird, frage ich mich, ob schon die Raclette- beziehungsweise Fonduesaison begonnen hat. Mir ist unklar, ob es einen offiziellen Start dafür gibt. Und ich möchte an dieser Stelle die Politik anrufen. Es stehen Wahlen ins Haus, Kandidierende äussern sich landauf landab zu wirklich allem, aber zu Fondue und Raclette schweigen sie. Wann ist der angemessene Start für die beiden Nationalgerichte aus geschmolzenem Käse? Gibt es diesbezüglich einen Röstigraben? Stad-Land? Links-rechts? Wo bleibt die Fonduesaison auf dem Wahlspider?

Wenn du nun die Relevanz dieser Ausführungen kritisierst gebe ich dir recht. Es ging mir in diesem Absatz lediglich darum, die Leserschaft nicht schon zu Beginn mit den Wörtern zu verschrecken. Nun ist der Anfang vorbei, und ich kann kommen mit dem ersten Wort mit K, vor dem sich viele fürchten. Ich meine natürlich Kapitalismus.

Zuerst eine etymologische Bemerkung: Kapitalismus bezeichnet die Theorie und Praxis des Kapitals, insbesondere dessen Mehrung. Nichts weiter. Dennoch ist der Begriff politisch aufgeladen. Er wird eigentlich nur von Leuten verwendet, die Kapitalismus als Problem begreifen. Und die sind meistens links.

Diese Zuschreibung kommt von einer sprachlichen Ungenauigkeit. Der Begriff Kapitalismus wird oft als Synonym für Wirtschaft verwendet. Würden wir über andere Wirtschaftssysteme sprechen, müssten wir das zweite Wort benutzen, das mit K beginnt und vor dem sich viele fürchten: Karl Marx.

Damit will man in der Schweiz sicher nichts zu tun haben. Man will ja nicht, dass irgendjemand eine Fiche anlegt oder so was.

Wozu nun also diese Volten zu Kapitalismus und Karl Marx? Wir erinnern uns, es ging darum, weshalb man nur so viel arbeiten sollte wie nötig. Und Kapitalismus hat ja tatsächlich Vorteile gebracht, etwa Sozialsysteme, Schulbildung oder eine höhere Lebenserwartung. Doch zu welchen Kosten?

Durch das ständige Wachstum haben wir die Umwelt ausgebeutet, in einem Ausmass, dass es zu einer Bedrohung für die Menschheit geworden ist. Weiter kommen die Vorteile des kapitalistischen Systems nie allen gleichermassen zugute. Die Vermögensschere zwischen arm und reich geht immer weiter auf. Dazu die uralte, noch immer ungelöste Frage von Karl Marx: Wieso werden die Unternehmen reicher, nicht aber die einzelnen Arbeitnehmerinnen?

Indem wir weniger arbeiten, entziehen wir uns diesem System. Ich schlage also vor: Faulenzen als Akt des Widerstands.

Samantha