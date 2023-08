«Jung & Alt»-Kolumne Wir führen uns auf wie Pensionäre der Weltgeschichte In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 29. Diese Woche erklärt Hasler, wieso er das Gefühl hat, dass die Gesellschaft resigniert hat. Ludwig Hasler Drucken Teilen

Alt und Jung verhalten sich in der Schweiz nicht besonders fortschrittsorientiert. Keystone

Liebe Samantha

Wir hätten besser Sommerpause gemacht. Ich fürchte, die Hitze setzt dir zu. Anders kann ich mir deinen jüngsten Brief nicht erklären. Ich soll dem Heidi-Mythos aufsitzen? Ich soll die CH-Erfolgsstory aus unserer natürlichen Älplerrobustheit ableiten? Verkehrter geht nicht. Ich sagte exakt umgekehrt: Die CH-Erfolgsstory begann, als wir Heidi ins Museum schickten, als wir NICHT mehr Älpler sein wollten – Ingenieure wurden, Brückenbauer, Tunnelbauer, Maschinenbauer. Kurz: Als wir uns entschlossen, mit der Zukunft etwas vorzuhaben – statt alpöhimässig hocken zu bleiben.

Meine Frage war: Habt ihr Jungen wieder diesen Appetit auf Zukunft? Oder sind wir, Alt & Jung, eher dabei, diesen Trumpf zu verspielen? Wir reden fleissig darüber, wie unsere Lebensweise zu ändern wäre. Dummerweise kenne ich keinen, der auch nur einen Kilometer weniger Auto fährt. Bleibt also: schlauere Technik. So einfach ist das: Entweder wir ändern uns – oder die Techniken.

Doch statt schlauere Techniken zu puschen, machen wir auf Schlaumeier und misstrauen ihnen. E-Autos sind auch nicht das Gelbe vom Ei, rümpfen wir die Nase. Bis 2050 soll das Land klimaneutral sein, doch, doch, das unbedingt. Wird es mal konkret, will jedoch keiner ein Windrad in Sichtweite. Geothermie ist ebenso untendurch, seit in St. Gallen die Erde ein bisschen rumorte; im Jura laufen die Leute grad Sturm gegen ein paar Projekte. Und Solarzellen auf Dächern? Pfui, ruinieren das liebliche Ortsbild – anders als die Blechlawinen unten.

Das Motto überall: Hauptsache, an unserem gewohnten Leben gibt es nix zu ändern. Wir lieben den Fortschritt, sagte schon Voltaire, doch wir hassen die Veränderung. Nämlich die eigene. Also führen wir uns auf wie Pensionäre der Weltgeschichte: alles nutzen – nichts erneuern. Wir fluchen über Funklöcher – und verhindern (eins mit dem Bundespräsidenten) Antennen; 3000 Baugesuche sind derzeit durch Einsprachen blockiert. Kein Wunder, hat das Land heute mehr Therapeuten als Ingenieure.

Was sagt ihr Jungen dazu? Ist ja eure Zukunft, die wir verplempern. Bei uns Alten ist der Schlendrian schon fast natürlich; da unsere Zukunft schrumpft, klammern wir uns an den Rest Gegenwart, den lassen wir uns ungern madig machen, ist sie doch auch das Ergebnis unseres lebenslangen Treibens. Ihr aber habt eure Zukunft vor euch.

Als der Bundeskanzler vor Tagen seinen Rücktritt erklärte, sagte er: «Die Stimmung in der Verwaltung (und darüber hinaus) ist fatalistisch. Man hat sich damit abgefunden, dass die Situation nicht besser wird, sondern schlechter.» Erlebe ich ähnlich. Wir pendeln zwischen Nostalgie und Weiter-so-Mentalität.

Damit wollt ihr euch abfinden?

Ludwig