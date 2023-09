«Jung & Alt»-Kolumne Nehmt ihr jetzt Platz im Ohrensessel, den wir Alten meiden? In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 29. Diese Woche analysiert Hasler, weshalb die Alten heute den gleichen Bedürfnissen hinterher laufen wie die Jüngeren. Ludwig Hasler Drucken Teilen

Von Altersmüdigkeit keine Spur: Viele Alte sind heute genau so aktiv wie die Jungen – etwa die Klimaseniorinnen. Keystone

Liebe Samantha

Morgens länger im Bett liegen, nachmittags mal frei machen, baden gehen, in der Bibliothek sitzen bleiben – kurz, vergnüglich leben ohne Stress und Auto und Kaffee to go aus dem Pappbecher. Seltsam. Was du als Rezept fürs gute nachhaltige Leben empfiehlst: War das nicht kürzlich noch die Spezialität der Alten? Wer immer die «Kunst des Alterns» pries, sprach von Seelenruhe, Ohrensessel, Gegenwartszauber. Entdeckt nun ihr Jungen, was als Plus im Alter galt? Während wir Alten partout im Betrieb bleiben wollen. Irgendwie halten wir Betrieb für Leben.

Diesen Sommer war ich an den Hermann-Hesse-Tagen in Sils Maria. Sein «Glasperlenspiel» hatte ich mal geliebt, mit 18. Jetzt, 60 Jahre später, interessierte mich sein Altersbild. Hat sich gelohnt. Nur schon sein «Stufen»-Gedicht, das kennen auch Laien wie ich: «Wie jede Blüte welkt und jede Jugend / Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, / Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. / Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe / Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, / Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern / In andere, neue Bindungen zu geben. / Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, / Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.»

Ja, ja, der Zauber in jedem Anfang. Im Fall der Jugend – klar. Im Alter jedoch – Neubeginn samt Zauber? Mich beschäftigt: Unsere Vita als Stufenfolge. Nicht als Kurve, nicht als Autobahn zum Schrottplatz. Sondern: Jedes Lebensalter als Sonderstufe. Alter wäre dann nicht bloss eine letzte Etappe, Zusatzschlaufe und Abschiedstour. Sondern Neubeginn. Wir rutschten nicht unaufhaltsam Richtung Ausgang, wir könnten uns und unseren Lebensstil erneuern, in einer «reiferen» Form beenden. Hören wir gern – bis wir kapieren: kein Neubeginn ohne Abschied. Abschied vom Getümmel.

Das hiess einst «Altersweisheit». Lebenserfahrung plus Triebstille. Je älter, umso erfahrener, wissender, souveräner. Und: Je älter, umso freier von Gier, sexuell wie pekuniär. Weg von Konsum- und Geltungstrieb. Pauschal: Je älter, umso freier. Voilà, die berühmte Alterswürde. Die Kunst einer inneren Souveränität.

War einmal. Heute laufen wir lieber denselben Bedürfnissen hinterher wie 46-Jährige. «Unruhestand» ist kein Scherz. Ich weiss, wovon ich spreche. Nur zögerlich wechsle ich die Spur. Immerhin richtete ich diesen Sommer ein Zimmer neu ein, quasi als Zurück­gezogenheits-Test. Zum Anprobieren, wie es sich in einem Zimmer lebt. «Arrière-boutique» nannte es Michel de Montaigne, ein Zimmer, worin man lebt, als gäbe es keine Welt drum herum. Mir reicht es dann halb so radikal.

Kennst du Alte, die nach «Seelen-ruhe» aussehen – oder nur so Typen wie deinen irren Veloflitzerin Badehose?

Ludwig