Liebe Samantha

Dass du zum 1. August die CH-Fahne ausrollst, wundert mich. Ich dachte, ihr Jungen rümpft die Nase über traditionelle Nationalsymbolik. Wie ich es bald tue, seit an jedem Sportanlass ein massenhysterisches Fähnchengewinke ausbricht, als könnte das Schweizerkreuz alle in die Flucht schlagen, die gegen uns antreten. Sogar an der Tour de France tauchte unsere Fahne auf, vergeblich, beide Schweizer fuhren hinterher, Rang 54 und 127. Umso dringender: Flagge zeigen – je abgehängter, desto sturer.

Für welche Schweiz eigentlich? Kaum feiern wir unsere Swissness, geben wir den Bergler, samt Heidi, Alphorn, Rütli, machen auf «Homo Alpinus». So rühmte vor 300 Jahren Johann Jakob Scheuchzer, der Zürcher Arzt und Naturforscher, unsere Vorfahren: In kargen alpinen Verhältnissen werde der Mensch automatisch kräftig und schlau, anders überlebe er nicht; er werde fleissig und solid, sonst verhungere er; er werde «redlich und gerecht, mutig und tapfer», sonst sei er verloren. Schmeichelhafte Theorie: Die Alpen, Erzieher des helvetischen Stammes, nehmen uns ins Anpassungstraining, heraus kommen lauter clevere Hirten, lebenslustige Heidis, freiheitsliebende Kerle.

Erkennst du dich in dieser Theorie? Schön wäre es ja, mit solch einer DNA könnte uns nichts passieren.

Eine Erfolgsstory ist die Schweiz zweifellos – nur begann die genau umgekehrt. Als wir eines Tages die Nase voll hatten vom ach so bescheidenen wackeren Leben als Alpöhi im Naturmodus, der den Tag durchrackert, um am Abend auf der Holzbank zu sitzen, bis die Kerze abbrennt, das harte Brot im zahnlosen Mund. Vom Fleck kamen wir, als wir uns gegen die Kargheit der Natur auflehnten, uns aufmachten, die alpine Enge und Schwerfälligkeit zu überlisten. Als aus den Geissenpeters Ingenieure wurden, Brückenbauer, Eisenbahnpioniere. Am Gotthard begann es mit der «Teufelsbrücke», damals Hightech. 1707 bringt das «Urner Loch», der erste Tunnel von 60 Metern, Dynamik in die Alpen.

Der «Homo Alpinus», meinetwegen zäh und schlau geworden auf seinen Geröllhalden, wendet sich mit eben dieser Zähigkeit gegen die gebirgigen Einpferchungen, macht sie – mit Brücken, Tunnels, Bahnen – durchlässig, verlässt seine Hütte, treibt Handel, baut Maschinen. Im 19. Jahrhundert schafft es die Schweiz an die Spitze der Industrie auf Europas Kontinent.

Brauchten wir damals eine Fahne? Wir hatten Appetit auf Zukunft. Die Schweiz hatte etwas vor, ein evolutionärer Spirit durchlüftete die Köpfe, ein Unternehmergeist, wie er heute noch lebt in ETH und Empa, in zahlreichen Hightech-KMU von Appenzell bis zum Jura.

Hat die Schweiz noch etwas vor? Habt ihr Jungen mit diesem Land etwas im Sinn?

