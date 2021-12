Kanton Zug ÖREB-Kataster: Jetzt sind alle Zuger Gemeinden aufgeschaltet Nach der Lancierung des neuen ZugMap.ch mit integriertem ÖREB-Kataster Mitte 2020 konnte unlängst die letzte Zuger Gemeinde aufgeschaltet werden. Die erste Phase des Projekts ist damit erfolgreich abgeschlossen.

ÖREB-Kataster: Nun sind auf ZugMap alle Zuger Gemeinden aufgeschaltet. Bild: PD

Im Jahr 2012 beschloss der Bund die schweizweite Einführung des ÖREB-Katasters. Die Abkürzung ÖREB steht für öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, die sich aufgrund von gesetzlichen Grundlagen und Rechtsvorschriften ergeben, wie zum Beispiel Nutzungsplanung, Planerischer Gewässerschutz, Statische Waldgrenzen usw. Seit 2016 – so schreibt die Direktion des Innern in einer Mitteilung – baut das Amt für Grundbuch und Geoinformation (AGG) als katasterverantwortliche Stelle im Kanton Zug das neue Informationssystem in Zusammenarbeit mit Bund, weiteren zuständigen Fachstellen aus Kanton und Gemeinden auf. Eine zentrale und aufwändige Arbeit dabei sei die Aufarbeitung der genauen Geodaten inklusive deren zugehörigen gesetzlichen Grundlagen.

Schon jetzt durchschnittlich 2500 Abrufe pro Monat

Nach arbeitsintensiven fünf Jahren konnte der ÖREB-Kataster am 13. Mai 2020 lanciert werden. Ein grosser Moment für sämtliche am Projekt Beteiligten, der aufgrund der pandemischen Situation allerdings mit einem rein virtuellen Anlass durchgeführt werden musste. «Auf diese Weise konnten bereits insgesamt ca. 1400 Interessierte erreicht werden – eine Zahl, die mit einem Anlass vor Ort unter den gegebenen Umständen wohl kaum möglich gewesen wäre», sagt Projektleiter Urs Mäder. Handkehrum fehlten der direkte Kontakt und der persönliche Austausch. Es brauchte weitere 1.5 Jahre bis zum flächendeckenden Abschluss über das ganze Kantonsgebiet. Die seit diesem Zeitpunkt durchschnittlichen monatlichen Aufrufe des statischen Aufrufes (PDF-Datei) in der Anzahl von 2500 Stück lassen darauf schliessen, dass der ÖREB-Kataster rege verwendet wird und auf grosses Interesse seitens Öffentlichkeit und kantonaler Verwaltung stösst.

Erste Phase abgeschlossen – zweite Phase gestartet

Nach dem nun erfolgten Abschluss der ersten Phase mit 17 Themen haben im Juni 2021 bereits die Vorbereitungen für die zweite Phase mit 8 weiteren Themen begonnen, die sich vorwiegend mit zwei Schwerpunkten auseinandersetzt: Aufarbeitung und Integration weiterer Geobasisdaten wie zum Beispiel die für die Nutzungsplanung wichtigen Bau- und Abstandslinien, Planungszonen, Gewässerräume, etc. und Neuheiten in Bezug auf den Umgang mit den Daten wie Publikation von geplanten und laufenden Änderungen mit oder ohne rechtlicher Vorwirkung. (fae)