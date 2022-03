Kantonsratswahlen SP Hünenberg präsentiert mit Virginia Köpfli eine Spitzenkandidatin Die Partei nominiert vier Kandidierende für ihre Kantonsratsliste. Virginia Köpfli stellt sich für eine weitere Legislatur auf.

Von links: Faruk Dogrusöz, Virginia Köpfli, Doris Checchin und Petra Meier. Bild: PD

Die SP Hünenberg hat an ihrer Mitgliederversammlung vom 2. März Virginia Köpfli erneut für den Kantonsrat nominiert. Die 27-jährige Hünenbergrin packte im Kantonsrat ab der ersten Sitzung mit an, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Wenn es um mehr bezahlbaren Wohnraum und Gleichstellung geht, sei sie immer wieder eine der schärfsten Kritikerinnen der Regierung und bemängle das fehlende Engagement.

«Virginia Köpfli hat keine Scheu, Themen aufs Parkett zu bringen, die sonst in der Politik zu wenig Beachtung finden», betonte Hubert Schuler, Gemeinderat vor der Nominationsversammlung. Ein Beispiel dafür sei ihr Einsatz im Kantonsrat für mehr Ressourcen in den Psychiatrien und für die psychische Gesundheit im Allgemeinen.

«In meinem ersten Jahr im Kantonsrat habe ich bereits viel gelernt und will den Kanton Zug auch in den nächsten vier Jahren mitgestalten», so Virginia Köpfli. Als Mitglied der Hochbaukommission und der Konkordatskommission hat sie bereits in der kurzen Zeit viele laufende Projekte mitgestaltet. Mit ihrer Arbeit im Kantonsrat will Köpfli zu einem vielfältigen Kanton beitragen, wo sich Familien und Normalverdienende das Leben auch in Zukunft noch leisten können.

Für den Kantonsrat hat die SP Hünenberg nominiert: Virginia Köpfli (bisher), Doris Cechin, Faruk Dogrusöz und Petra Meier. Die Nomination für die RPK und den Gemeinderat folgt zu einem späteren Zeitpunkt. (fae)