«Kaufradar» Eine ziemlich saubere Sache: Frühlingsputz-Gadgets im Test Putzmuffel aufgepasst: Mit diesen Produkten könnte das lästige Reinigen der eigenen vier Wände sogar zum Plausch werden. Zumindest bei zweien ist das der Fall.

Shutterstock

Frühling bedeutet nicht nur Blüemli und eitel Sonnenschein. Jetzt ist es Zeit, die eigenen vier Wände auf Vordermann zu bringen. Wir haben drei Gadgets getestet, die den Frühlingsputz weniger mühsam gestalten sollten.

Laserblick

Der Dyson V15 detect ist Fluch und gleichzeitig Segen. Und bekommt unter anderem auch deshalb die Maximalzahl an Sternen. Zvg

Wer den V15 von Dyson mal in die Hand genommen hat, kann mit dem Staubsaugen kaum mehr aufhören. Klingt absurd, ist aber wahr; der Ehemann kann’s bestätigen. Mit dem Laserlicht an der Düse bleibt kein noch so kleines Staubkorn unentdeckt, das macht fast schon Spass. Gerade jetzt fegt der Mann mit dem Stab wieder durch die Wohnung. Auch ein grosses Plus: Die Power dreht automatisch auf, wenn es besonders schmutzig wird. Ein Segen – die Wohnung war noch nie so sauber –, aber auch Fluch: Man schämt sich fast ein wenig für den vielen Dreck, der da zum Vorschein kommt. Zugegeben: Dieser Staubsauger kostet eine Stange Geld, aber er ist jeden Rappen wert. ★★★★★

Dyson V15 Detect, ab 779 Franken, dyson.ch

Heisses Eisen

Das Reise-Dampfbügeleisen von Steamery Stockholm sieht hübsch aus, kann aber nicht wirklich was. Zvg

Zum echten Frühlingsputz gehört auch, die Garderobe aufzumöbeln. Entknittert und frisch duftend wie eine Blumenwiese soll sie sein, wenn man sich erstmals an die Frühlingssonne traut. Ein sperriges Glättibrett braucht’s dafür nicht, es gibt mittlerweile genug handliche Steamer auf dem Markt, die den Job erledigen. Das Modell von Steamery Stockholm sieht zwar richtig gut und stylish aus, faltenfrei ist die Kleidung nach getaner Arbeit allerdings nicht. Da wird etwas versprochem das nie eingelöst wird. Deshalb: Finger weg von diesem heissen Eisen. ★★☆☆☆

Ab 139 Franken, bei globus.ch

Klebewunder

Die «Cyber Clean»-Masse ist wiederverwendbar. Zvg

Es gibt sie, diese fiesen Rillen und Zwischenräume, bei denen auch der fidelste Staubwedel nicht ran kommt. Denken Sie nur an ihre Tastatur. Wie lange klemmt das Brösmeli nun schon zwischen dem Z und U fest? Da hilft die wiederverwendbare Putzmasse Cyber Clean, die gerade total auf Tiktok gehypet wird: Aufdrücken, ablösen und der ganze Dreck kommt mit. Abzug gibt es für Kleberückstände hie und da. ★★★★☆

16.90 Franken, galaxus.ch.