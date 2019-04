Draussen in der Natur - und dann? Ratgeber wollen weiter helfen Neue Naturbücher schicken uns als Schatzsucher auf Tannzapfenjagd. Sie ermuntern, gerahmte Trockenblätter zu verschenken. Oder liefern Fakten, die den Ekel vor der Fledermaus nehmen sollen. Ist das wirklich nötig? Diana Hagmann-Bula

Um sich mit der Natur zu verbinden, braucht es nicht viel: beobachten, staunen, berühren. (Bild: Getty)

Um die Beziehung von Mensch und Natur steht es schlecht. Erwachsene essen vor dem Bildschirm im Büro zu Mittag, statt draussen im Park. Und Kinder antworten auf die Aufforderung «Nenne drei essbare Früchte, die bei uns im Wald wachsen» allen Ernstes auch mit: Mango, Banane, Ananas. «Für viele ist die Natur ein fremder Planet», sagt etwa der Deutsche Martin Kiem, Psychologe und ausgebildeter Natur- und Waldtherapieführer. Kein Wunder boomen Bücher, die das Eintauchen in die Natur wieder lehren wollen. Und wittern Autoren mit ihrer (angeblich) sinnvollen Tat gutes Geld.

Blumen pflücken auf dem Arbeitsweg

«Into Nature» etwa nennt «100 kreative Wege», um sich mit der Natur zu verbinden. Hinter dem neuen Titel stehen Autumn Totton und Alexandra Frey, die das The Mindfulness Project ins Leben gerufen haben und damit von London aus die Draussenlust der ganzen Welt steigern wollen. Meditation ist für sie wichtiger Bestandteil, dem Grünen im Grünen näherzukommen. Wer von Atmen, Ganz-im-Moment-Sein und Sich-auf-winzigste-Details-Einlassen nicht viel hält, lässt das Buch besser im Ladenregal stehen.

Unter den Vorschlägen der Autoren finden sich aber durchaus unterhaltsame Übungen: den Grillen im Gestrüpp, dem Flugzeug am Himmel oder dem Wind in den Tannen lauschen, dann das Geräusch auf ein Papier zeichnen. Nicht ganz einfach? Vielleicht fällt dieser Auftrag leichter: Man verwandelt sich auf dem Weg zur Arbeit zum Blumenfinder. Und hat erst erfüllt, wenn je ein Exemplar in Blau, Weiss, Violett und Orange gefunden ist. Als genügsamer Schatzsucher freut man sich schon über Tannzapfen und Eicheln. Und verschenkt gerahmte Trockenblätter anstelle eines Gutscheins. Aktionen, die zeigen: das Grosse der Natur liegt im Kleinen. Sich mit einem Brief bei ihr bedanken, fordern Totton und Frey deshalb auf.

Auch Fledermäuse haben ihren Reiz

Das Buch «Vom magischen Leuchten des Glühwürmchens bei Mitternacht» setzt weniger auf Fühl-und-spür-Dich. Es will mit überraschenden Fakten zur Natur nach draussen locken. Wem der Frühling mit seinen Blättern und Blüten stets zu spät kommt, dem empfiehlt die US-amerikanische Naturforscherin Sy Montgomery, nach Flechten Ausschau zu halten.

Sie wachsen schon, bevor der letzte Schnee geschmolzen ist. «Und auch sie erfreuen unser Auge mit einer grossen Palette an Farben und Formen, die den Erfindungsreichtum der Natur erahnen lässt», schreibt sie. Weltweit soll es 20000 Flechtenarten geben, auf hohen Bergen ebenso wie in der Arktis und in den Tropen. Unterschätzte Winzlinge! Denn: Aus ihnen stellt der Mensch Färbemittel her. Er erntet 9000 Tonnen zweier Flechtenarten, um sie in die Parfumwelthauptstadt Grasse zu schicken. Als Fixative bewirken sie, dass Düfte länger halten. Und die bekannten Islandmoos-Tabletten sind nichts anderes als eine Flechte, die bei Halsweh hilft.

Montgomery versucht auch, unbeliebte Tiere beliebt zu machen. Ein Kapitel richtet sie an jene, die sich vor Fledermäusen ekeln. Sie zitiert eine Dichterin, die das Tier als «warm wie Milch, weich wie eine Blume, glatt wie Seide» beschreibt und lässt Forscher von den Kunststücken der Luftakrobaten schwärmen. Fledermäuse jagen Menschen nur in den Horrorgeschichten, die sich unser Gehirn gelegentlich ausdenkt. Tatsächlich erbeuten sie Insekten. Und das äusserst erfolgreich. Montgomery nennt die Mückenbekämpferin denn auch einen pelzigen Engel. Bis zu 600 der Insekten verzehrt eine einzige Fledermaus in einer Nacht.

Glühwürmchen: Besser als Computerspiele

Ed Duensing hingegen haben es die Glühwürmchen angetan. Er nimmt eine Taschenlampe und leuchtet damit im gleichen Rhythmus herum wie die Glühwürmchenweibchen, die Männchen anlocken wollen. Schon fliegen sie heran. Und seine Söhne stürmen aus dem Haus. Der Autor ist überzeugt: Eltern können Kinder mit Pflanzen und Tieren so verzaubern, dass sie jedes Computerspiel liegen lassen. «Nur haben heute manche Eltern Angst davor, ihre Kinder in der Natur spielen zu lassen.» Dabei begeistern sich die Kleinen doch stundenlang für eine Ameise, die einen Krümel wegtransportiert.

Sich ein Beispiel an diesen Kindern nehmen, das raten beide Bücher. Beobachten, staunen – nichts mehr. Wer mit diesem Plan nach draussen geht, braucht sie nicht, die Finde-zurück-zur-Natur-Bücher. Er schliesst ganz ohne Hilfe Freundschaft mit Draussen.