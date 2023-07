Kolumne Beziehungen: Nörgelei ist kein Liebeskiller In ihrer Kolumne «Liebes Leben, wir müssen reden» schreibt Social-Media-Redaktorin Maria Brehmer über alles, was das Leben schöner macht – und manchmal auch schwieriger. Heute: Ein Hoch auf die Besserwisserinnen (und Besserwisser). Maria Brehmer Drucken Teilen

Ich bin eine Besserwisserin, und ich oute mich an dieser Stelle, um das Eis zu brechen. Denn darum soll es in dieser Kolumne gehen: die Normalisierung dessen, was wir allgemein als Laster betrachten.

In diesem Text soll es nicht um mich gehen und darum, wie ich es mag, gute Tipps zu erteilen, ungefragt meine Meinung zu äussern oder aktuelle Debatten, klassische Literatur, TV-Dokumentationen oder Modetrends zu kommentieren. Sondern darüber, welche Vorzüge es für einen selbst und andere hat, wenn wir alles andere als bescheiden sind und rausgehen damit, was wir haben – zumindest, wenn es um das Wissen, also um das eigene Wissen geht.

Bescheidenheit ist keine Tugend

Besserwisserei ist keine Tugend, so sagen wir das, wenn wir sagen, dass Bescheidenheit eine ist. Bescheidenheit fördert das Miteinander, denn bescheiden wirken wir freundlicher und sympathischer. Bescheidenheit macht dankbar, weil wir uns mit den kleinen Dingen zufrieden geben.

Wer bescheiden ist, ist oft auch selbstlos. Die vermeintlich perfekte Eigenschaft für eine vermeintlich perfekte Beziehung: keine Kritik, keine Fingerzeige, kein Streit. Aber dafür auch kein Fortschritt.

Frauen: die ewig Nörgelnden

Gerade im Beziehungskontext empfinden wir häufige, wenn auch gut gemeinte Ratschläge nicht selten als Liebeskiller. «Mach es doch lieber so …» und «Willst du nicht besser …» können ein Machtgefälle produzieren, das für Frust sorgt. Der Ratschlag-Erhaltende fühlt sich defizitär: Er oder sie glaubt, nicht zu genügen mit dem, was er oder sie tut in der Beziehung.

Es liegt in der Psychologie des Menschen, bedingungslos geliebt werden zu wollen. Kritik hat da keinen Platz, Besserwisserei schon gar nicht. Besonders Frauen eilt hartnäckig der Ruf voraus, die ewig Nörgelnden zu sein, die Pedantischen, die Bemängelnden: Nichts kann der Mann richtig machen, bei allem braucht es die weibliche Justierung. Zumindest, wenn es um Haushalts- und Kinderthemen geht.

Stimmt das? Ich weiss es nicht, ich will in diesem Thema heute keine Wissende sein.

Was ich aber weiss, und das sage ich Ihnen an dieser Stelle gerne: Wer nur die Besserwissenden beschämt, greift zu kurz. Denn kürzlich stiess ich auf eine psychologische Studie, die etwas untersucht hat, das mich bestätigt:

Ich darf Ihnen etwas raten, und das macht mich glücklich

Wer anderen Ratschläge gibt, lebt glücklicher. Also ich bin glücklich, während ich diese Zeilen schreibe. Weil ich Ihnen mein Wissen unter die Nase reiben kann, ohne dafür Ihre Erlaubnis eingeholt haben zu müssen.

Menschen, die überzeugt sind davon, in einer Sache mehr zu wissen als der Durchschnitt, fühlten sich stärker, fand man mit der Studie heraus. Dabei muss es sich übrigens nicht um schulisches Wissen handeln.

Das Geben von Ratschlägen hat einen positiven Einfluss auf das Selbstbewusstsein, während das Erhalten von Ratschlägen das Selbstbewusstsein schmälern kann. Doch anstatt den Wissenden zu empfehlen, doch bitte zurückhaltender zu sein, könnte die Gegenseite auch etwas kritikfähiger, offener werden. Oder vielleicht auch bescheidener?