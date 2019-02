Attinghausen: Neue Gemeindepräsidentin startet mit Grossprojekten Die erste Attinghausner Gemeindepräsidentin Anita Zurfluh-Zgraggen hat zum Beginn ihrer Amtszeit bereits alle Hände voll zu tun. Sie weiss, dass ihre Gemeinde mehr zu bieten hat als die Pouletburg. Potenzial macht sie insbesondere auf dem Brüsti aus. Remo Infanger

Die neue Gemeindepräsidentin von Attinghausen, Anita Zurfluh. (Bild: Urs Hanhart, 22. Januar 2019)

Sie ist Attinghauserin – durch und durch. Anita Zurfluh-Zgraggen ist in der 1725 einwohnerstarken Gemeinde aufgewachsen und zur Schule gegangen. Die neue Gemeindepräsidentin hat hier eine Familie gegründet und engagiert sich in verschiedenen Vereinen. Eine «Muster-Gemeindepräsidentin» also? «Nein, so würde ich das nicht sehen», sagt Zurfluh. «Es kann sicher ein Vorteil sein, wenn man die Leute kennt und deswegen weiss, was die Menschen in der Gemeinschaft beschäftigt», so die 42-Jährige. «Das macht mich aber noch lange nicht zu einer besseren Gemeindepräsidentin. Wichtig ist, dass man ein offenes Ohr hat und sich für die Wohngemeinde einsetzt.»

Zur Person Anita Zurfluh-Zgraggen ist verheiratet und hat zwei Töchter und einen Sohn. Neben dem Amt als Gemeindepräsidentin arbeitet die gelernte Kauffrau in einem Teilzeitpensum im Familienunternehmen ihres Vaters. Mit dem Einsitz in den Gemeinderat im Jahr 2014 ist die 42-Jährige der CVP beigetreten. Zu ihren Hobbys gehören Biken und Skifahren. Als Ausgleich zur Arbeit betreibt Anita Zurfluh-Zgraggen Yoga. Zudem ist sie als Mitglied der Katzenmusik Attinghausen passionierte Fasnächtlerin. (RIN)

2014 wurde Zurfluh in den Gemeinderat gewählt, wo sie sich zunächst als Mitglied einbrachte, zwei Jahre später übernahm sie das Amt als Verwalterin. Mit dem Posten des Gemeindepräsidiums habe sie anfangs aber nie direkt geliebäugelt. «Ich bin nicht mit der Absicht in den Gemeinderat gekommen, Gemeindepräsidentin zu werden», erinnert sie sich. «Es ist mir einfach wichtig gewesen, mich in der Gemeinde zu engagieren.» Als ihr Amtsvorgänger Karl Imholz nach sechs Jahren als Gemeindepräsident demissionierte und die Gemeinderatskollegen von Zurfluh das Präsidium nicht übernehmen wollten, habe es sich durch die Zusammenstellung so ergeben. Seither sitzt Anita Zurfluh-Zgraggen am oberen Ende des Gemeinderatstisches und ist damit die erste Gemeindepräsidentin Attinghausens.

Dankbar für die Unterstützung der Familie

«Zum einen ist das eine Ehre, als erste Frau dieses Amt in Attinghausen zu übernehmen», so Zurfluh. «Auf der andern Seite ist es aber auch schon längst überfällig, dass eine Frau an der Spitze des Gemeinderats steht.» Sie vermutet, dass sich Frauen vor allem aus familiären Gründen nicht um ein solches Amt reissen. «Gerade wenn die Kinder noch sehr jung sind, ist Muttersein ein Vollzeitjob», weiss die dreifache Mutter. Da zwei ihrer Kinder aber bereits erwachsen sind und eines zur Schule geht, habe sie Zeit, sich dem Präsidentenamt zu widmen. «Trotzdem funktioniert das nur, wenn die Familie voll und ganz hinter einem solchen Entscheid steht», so Zurfluh. «Dafür bin ich sehr dankbar.»

Völlig auf den Kopf gestellt werde ihr Alltag nun aber nicht. «Ich habe schon im vergangenen Jahr einige Geschäfte meines Amtsvorgängers übernehmen dürfen und mich somit gut auf das Präsidium vorbereiten können», sagt sie. «Natürlich wird der Terminkalender nun dichter, aber ich freue mich auf diese Herausforderung.» Apropos, welche Geschäfte stehen denn zuoberst auf der Agenda der Gemeinde? «Gleich drei Grossprojekte werden uns in diesem Jahr beschäftigen – die umfassende Sanierung des Sportplatzes, die Erneuerung des Hochwasserschutzes und der Brücke im Bereich des Palanggenbachs sowie das Erweiterungsprojekt des Wasserreservoirs Ribi», so Zurfluh. Letzteres kostet 600000 Franken und soll dafür sorgen, dass der gesamte Quellzulauf ins Reservoir in Zukunft dauernd überwacht und aufbereitet wird. Da die Platzverhältnisse für die geplante Desinfektions- und Überwachungsanlage aber nicht ausreichen, soll hangseitig des Reservoirs ein Erweiterungsbau realisiert werden (siehe unsere Zeitung vom 23. Januar). Über die beiden Geschäfte wird am 10. Februar abgestimmt.

Dass Attinghausen mehr als bloss die – zugegebenermassen weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannte – Pouletburg zu bieten hat, wird klar, wenn Zurfluh anfängt, von «ihrer Gemeinde» zu schwärmen. Nicht nur in historischer Hinsicht sei sie mit der Turmburg Schweinsberg oder der Burgruine eine Augenweide, auch touristisch gesehen brauche sich Attinghausen vor anderen Gemeinden nicht zu verstecken. Zugegeben, als Skigebiet stehe das Brüsti natürlich nach wie vor im Schatten von Andermatt, doch nur schon die Tatsache, dass jedes Jahr rund 100 Kinder und Jugendliche bei den Ski- und Snowboardkursen im kleinen Skigebiet mitmachen, spreche für sich. Und Zurfluh ergänzt scherzhaft: «Wer auf dem Brüsti gelernt hat, Ski zu fahren, kann überall Ski fahren.» Die passionierte Wintersportlerin sieht in der Förderung und Weiterentwicklung des Naherholungsgebiets Brüsti grosses Potenzial für die Zukunft.

Gemeinde steht auf solidem Fundament, aber ...

Auf die Frage, wie sich die Gemeinde neben den drei Grossprojekten über die nächsten paar Jahre verändern wird, antwortet Zurfluh: «Ich hoffe nicht grundlegend. Ich mag Attinghausen, wie es heute ist – ein ruhiger Wohnort und dennoch nahe am Zentrum von Altdorf.» Die Gemeinde geniesse einen guten Ruf. Diesen verdanke sie unter anderem den ausgebauten Infrastrukturen, einer grossen Schule mit einem guten Image und nicht zuletzt dem attraktiven Steuerfuss.

Besonders Familien ziehe es in die Gemeinde, weshalb Attinghausen einwohnermässig in den vergangenen zehn Jahren um fast 8 Prozent gewachsen ist. Die Gemeinde stehe auf solidem Fundament. «Aber», räumt Zurfluh sofort mit ernster werdender Miene ein, «damit meine ich nicht, dass sich die Attinghauser und der Gemeinderat nun auf den Lorbeeren ausruhen dürfen.» Sie betont: «Veränderungen treiben eine Gemeinde auch an, seien es Veränderungen innerhalb der Gemeindegrenzen oder solche, die umliegend stattfinden und auf diese Weise Anpassungen fordern.»

Brücke führt zu Aufwertung des Naherholungsgebiets

Eine Gemeinde dürfe sich nicht vom restlichen Kanton abschirmen. Ein Beispiel dafür sei das Projekt der geplanten «Ryysboogäbrugg», in das sich Anita Zurfluh-Zgraggen ebenfalls als Projektmitglied einbringt. Durch ein Crowdfunding und die Unterstützung der Gemeinden Erstfeld, Schattdorf und Attinghausen soll auf der Höhe der Gotthard-Raststätte eine 54 Meter lange Spannbandbrücke gebaut werden, die den Reussdamm mit dem Hochweg auf der anderen Seite der Reuss verbindet. Wird mit dem Crowdfunding im Internet das Finanzierungsziel von 200000 Franken bis Ende Februar erreicht, steht dem Brückenbau nichts mehr im Weg.

«Die ‹Ryyboogäbrugg› ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt», sagt sie. «Die Brücke selber würde zwar nicht auf Attinghauser Boden stehen, doch sie wäre eine grosse Aufwertung für das Naherholungsgebiet und den Gottardo-Wanderweg.» Und Letzterer führt ja schliesslich durch Attinghausen.

Millionenprojekte gleich vor der Haustür

Noch grössere Projekte, die Attinghausen tangieren, sind die WOV, der neue Kantonsbahnhof oder das Industriegebiet Eyschachen. «All das sind Millionenprojekte, die quasi gleich vor der Haustür entstehen», so Zurfluh. «Während sich manche Einwohner Sorgen über mehr Lärm und Verkehr machen, sehen andere das als Chance für eine attraktivere Infrastruktur oder einen besseren ÖV.» Sie gehöre zu den letzten. «Damit werden Aufgaben auftauchen, die uns herausfordern werden», ist sich Anita Zurfluh-Zgraggen sicher. «Ich freue mich darauf, zusammen mit meinen Gemeinderatskollegen mich diesen Herausforderungen zu stellen.»