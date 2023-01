«Auf ein Wort»-Kolumne Hat die Schlottergotte gezittert? In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte, warum ein Schweizer Begriff für die Taufgesellschaft eine eher abwertende Herkunft hat. Niklaus Bigler Drucken Teilen

Bei der Taufe ist in Luzern traditionellerweise das «Gschlötter» anwesend. Keystone

An meinem Tauftag, so wurde mir später erzählt, konnte die Gotte nicht kommen. Eine Freundin der Grosseltern vertrat sie daher – und wurde so meine Schlottergotte. Im Kanton Luzern war es etwas anders. Da bestand früher eine Taufgesellschaft aus nur drei Personen: Die Schlottergotte, flankiert von Gotte und Götti, trug das Kind zur Kirche.

Da die Taufe schon zwei bis drei Tage nach der Geburt erfolgte, waren die Eltern nicht dabei. Das Amt der Schlottergotte übernahm in der Regel die Frau des Götti oder die Hebamme. Diese Dreiergruppe nannte man d Schlotter(e)te oder s Gschlötter.

Die seltsam klingenden Wörter Schlottergötti und Schlottergotte stehen auch in Franz Joseph Stalders Idiotikon von 1812. Stalder versuchte das so zu deuten, dass die Paten bei der Taufe altertümliche, weit geschnittene Kleider trugen, die lose herabhingen (si händ gschlotteret).

Schlottere bedeutet aber auch ‹zittern (vor Kälte, Angst oder Gebrechlichkeit)›, und so bezieht sich ein Deutungsversuch im Schweizerdeutschen Wörterbuch auf die manchmal vielleicht etwas unsichere Gehweise der Ersatzpatin. Eine weitere Deutung, für mich die einleuchtendste (bei allen Vorbehalten), interpretiert die Schlottergotte als eine Art Anhängsel der Taufgesellschaft.

Schlotterig bedeutet ‹wacklig, zitternd›, aber auch ‹lose herabhängend›. Insofern ist es synonym mit schlampig. Ein Schlötterlig meint das Gleiche wie ein Schlämperlig, nämlich zunächst etwas unappetitlich Herabhängendes, etwa Speichel oder Nasenschleim. Im übertragenen Sinne sind es Übernamen oder Schimpfwörter: Dee cha nüüt als den andere Schlötterlig aahänke.