Buch Bibel und Märchen: Das Böse behält nicht das letzte Wort Zwischen Kindermärchen und biblischen Erzählungen gibt es mehr Gemeinsamkeiten, als man auf den ersten Blick denken mag. Der Theologe Josef Imbach spürt solchen Parallelen aus unterschiedlichen Perspektiven nach.

Im Märchen wie in der Bibel: Ausgegrenzten wird die Gunst einer höheren Macht zuteil. So widerfährt es beispielsweise Aschenputtel. Gemälde von Ernst Friedrich Hausmann (1856–1914). Bild: PD

Die Bibel – ein Märchenbuch. Eine Floskel, die vor allem in den sozialen Medien häufig zu lesen ist, wenn kirchenkritische Menschen ihren Unmut gegenüber auf «Gottes Wort» basierenden Argumenten – in welchem Kontext auch immer – kundtun. Die Aussage ist meist despektierlich gemeint, doch liegen die Kritiker mit dem Märchenbuch-Vergleich im Grunde gar nicht so falsch. Zumindest, wenn es nach dem Schweizer Theologen und Buchautor Josef Imbach geht.

Was hat der Bibelinhalt gemein mit den erfundenen Geschichten, die vor allem den Zweck haben, als didaktisch-methodisches Instrument und auf narrative Weise Kindern Moral und gutes Benehmen zu vermitteln oder sie einfach zu unterhalten? Erstaunlich viel, wie Imbach in seinem neuen Buch «Vom fröhlichen Hans und dem heiligen Franz» auf unterhaltsame Weise erörtert. So gehe es in der Bibel wie auch in den Märchen stets um Liebe und Hass, um Schuld und Angst, um Zuversicht und Verrat und nicht zuletzt auch immer um das Bedürfnis nach Geborgenheit. Weitere Gemeinsamkeiten sind laut Imbach Dinge, die den Rahmen des Individuellen sprengen: seelische Konflikte, geistige Entwicklungen, Beziehungstragödien und uralte menschliche Sehnsüchte und Hoffnungen.

Aschenputtel und die höhere Macht

Anhand von zehn ausgesuchten populären Märchen der Gebrüder Grimm zeigt der Theologe inhaltliche Parallelen auf. Zu jedem dieser Kindergeschichten lokalisiert Imbach ein oder mehrere biblische Pendants. Bei Aschenputtel etwa findet sich in der Bibel Vergleichbares, wo es ebenfalls darum geht, dass eine höhere Macht – in der Bibel ist es Gott – für den scheinbar Untauglichsten, Ausgestossenen Partei ergreift. Oder Rotkäppchen, die rührende Geschichte, die eng mit dem Gelingen und Scheitern im Leben zusammenhängt; gespickt mit Metaphern und subtilen Botschaften, wie sie auch in der Bibel existieren.

Und die intakte, doch schliesslich manipulierte Gemeinschaft vom Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst? Die Tatsache, dass der Mensch in seiner Rolle auf Hilfe anderer angewiesen ist, damit das ­Zusammenleben funktioniert, findet sich mehrfach in der Heiligen Schrift.

Josef Imbach zieht Fazit, dass sowohl Bibel als auch Märchen aufzeigen, dass die Welt nicht heil ist. Und dass Hoffnung besteht, dass das Böse nicht das letzte Wort behält.