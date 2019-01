Popeye: Ein etwas gar simpler Held wird 90 Jahre alt Dank ihm soll der Spinatkonsum in den USA einst um einen Drittel gestiegen sein. Doch für heutige Kinder ist das Strickmuster der Popeye Geschichten schlicht zu schlicht. Arno Renggli

Als Kind fand ich Popeye ganz okay. Vermutlich, weil man in dem Alter Vorhersehbarkeit besonders schätzt. Zumal diese dem kleinen Underdog stets den Sieg bescherten. Heute noch schaue ich mir gerne Trickfilme aus meiner Kindheit an. Aber Popeye? Die unzähligen Abwandlungen von «Popeye liebt Olivia, Widersacher Bluto entführt Olivia, Popeye will Olivia retten, Bluto verhaut Popeye, Popeye isst Spinat, Popeye verhaut Bluto und rettet Olivia» vermögen mich nicht mehr wirklich zu packen.

Von Künstlern wie Jeff Koons geehrt

Andererseits will ich den ernährungspädagogischen Effekt von «Glotzauge», so die grobe deutsche Übersetzung von «Popeye», nicht kleinreden. Angeblich stieg dank ihm der Spinatverkauf etwa in den USA phasenweise um über ein Drittel an. Diese Woche ist es 90 Jahre her, dass Popeye erstmals als Cartoonheld auftauchte. Er erlangte Weltberühmtheit, ging in die Popkultur ein und wurde von Künstlern wie Roy Lichtenstein oder Jeff Koons verarbeitet.

Doch seine Zeit ist längst vorbei. Schon die Realverfilmung von 1980 mit Robin Williams ging nicht gerade in die Filmgeschichte ein. Zu banal ist das Strickmuster der einzelnen Folgen, zu gross inzwischen die Konkurrenz durch andere, viel interessantere Helden etwa in der Comicwelt. Kennen heutige Kids Popeye überhaupt noch? Hoffentlich essen sie ihren Spinat trotzdem.