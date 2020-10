Kolumne Ins Ofenrohr mit Rohrohrzucker: So bäckt es sich in Krisenzeiten Autor Hans Graber über das Phänomen, dass in Krisenzeiten verschärft gebacken wird - und der Ursachen dafür.

Hans Graber

Wenn man nicht wüsste, dass uns die zweite Welle erfasst hat, würde ein Blick in unsere Küche Klarheit schaffen. Nachdem diese Woche eine Schreckensmeldung die andere jagte, hat meine Frau seit Donnerstag wieder eine forcierte Backtätigkeit aufgenommen. Der von Frau Sommaruga geforderte «Ruck» ist durch sie gegangen. Ein Backruck. Das war schon während der ersten Welle so und scheint kein Einzelfall gewesen zu sein. Versorgungsengpässe gab es damals kaum, mit zwei Ausnahmen: WC-Papier und Backzutaten. Frischhefe war während Tagen ausverkauft, und auch Backpulver oder Vanillestängel waren nur schwer zu finden. Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Toilettenpapier und Backzutaten, wage ich nicht, zu beurteilen.

Dass in Krisenzeiten verschärft gebacken wird, hat verschiedene Ursachen. Das Anlegen von Vorräten dürfte ebenso eine Rolle spielen wie das gute Gefühl, dass trotz Seuche der Ofen noch nicht aus ist. Meine Frau sagt, das Backen beruhige sie, es sei eine sinnliche Tätigkeit und es rieche fein – na ja, meistens. Ich weiss ihre Backkünste mehrheitlich zu schätzen und bin froh, dass ich selber nur für kleine Handlangerdienste beigezogen werde und höchstens ausrücken muss, wenn vergessen wurde, eine Zutat einzukaufen. Beim Backen fehlt ja immer etwas. Am Donnerstag war es Rohrohrzucker. Der wird benötigt für schwedische Haferguetzli. Ob es normaler Zucker nicht auch getan hätte, habe ich nicht zur Diskussion gestellt. Ich akzeptierte auch hier den schwedischen Sonderweg.

Erwähnen muss ich hier – nicht zum ersten Mal –, dass ich eine Bäckerei-Konditorei-Vergangenheit habe, ich bin in einem solchen Betrieb aufgewachsen und habe einst eine Lehre als Konditor-Confiseur begonnen. In nur gerade drei Wochen reifte die Erkenntnis heran, dass es für alle Beteiligten besser ist, wenn ich versuchen würde, in einem anderen Metier meine Brötchen zu verdienen. Mit der Bäcker-Innung fühle ich mich trotzdem bis heute innig verbunden, und entsprechend sehe ich es nur bedingt gerne, wenn privat extrem gebacken wird und meine Zunftbrüder darben müssen. Ich greife schon zu, wenn meine Frau bäckt, aber in meinem Innern nagt immer auch ein wenig das schlechte Gewissen mit. Vielleicht hat das den Vorteil, dass auch bei krisenmässiger Zufuhr von Süssigkeiten mein Gewicht erstaunlich stabil bleibt.

Alles alleine schaffen wir aber nicht, und die verschiedenen Erzeugnisse werden auch an Familienmitglieder, Nachbarn und Freunde verteilt. Sie alle beruhigt das Backen meiner Frau hoffentlich ähnlich wie sie selber. Obwohl, wenn viele viel backen, wird vermutlich auch viel verteilt. Aus vertrocknetem Gebäck kann man übrigens Stundenschnitten machen, aber das ist dann die nächste Stufe. Vorerst im Angebot sind (alles seit Donnerstag): Zitronen-Mohn-Cake, Birnentarte, Apfelschnecken, zwei Zöpfe und schwedische Haferguetzli mit Rohrohrzucker, deren zweites Blech im Ofen seltsamerweise etwas länger brauchte. Letztlich war’s dann etwas zu lange, die üblicherweise eher bleichen Schweden nahmen eine tiefe Bräune an.

Aber es ist generell schwierig, die Zeit im Griff zu haben. Gestern sagten die einen, dass es jetzt «fünf vor zwölf» sei, andere behaupteten jedoch, es sei bereits «Punkt zwölf» oder sogar darüber. Ob es besser wird, wenn Ende nächster Woche die Uhren zurückgedreht werden, auf «Normalzeit», ist sehr fraglich. Ich stelle mich jedenfalls erst einmal auf eine längere Backzeit ein. Im Moment wurstelt meine Frau an einem Strudelteig herum und ich muss anscheinend noch Kardamom holen.