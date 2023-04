«Jung & Alt»-Kolumne Erlösung war gestern – jetzt gehst du dem Unglück an den Kragen In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche erklärt Hasler, wieso er nicht glaubt, dass der Mensch sich vom Bösen erlösen lässt. Ludwig Hasler Drucken Teilen

Immer weniger Menschen nutzen die Ostertage, um in sich zu gehen und über die grossen Fragen zu philosophieren. Arthur Gamsa

Liebe Samantha

Passion. Ostern. Auferstehung. Stimmt mich stets melancholisch. Als ich jung war, lebten diese Tage in alten Ritualen, im Mysterium von Tod und Erlösung. Die Menschen waren spürbar anders, stiller, ernster, man merkte, es ging um mehr als um sie selbst.

Aber die Menschen wollen nicht mehr erlöst werden, sie wollen einen Tesla, das neue Smartphone, die Hyaluron-Spritze. Macht das dann nicht glücklicher, muss ein grösseres Projekt her: Unglück abschaffen. Willst du doch, oder? Missbrauch, Mobbing etc.: Schluss damit, definitiv! Aus meiner Sicht eine überirdische Miss-Propper-Ambition, mit quasi-religiösen Zügen. Ich schlug bescheiden vor: Wappnen wir uns, Schurken sterben nie aus, also Widerstand stärken, Abwehr­kräfte trainieren. Für dich:«Altmännermeinung».

Deine Jung-Frauenmeinung zählt auf die Macht der Schwäche: Opfer vortreten, Gefühle, Verletztheit zeigen, anklagen. Ja, ja, ja. Die Dauermobberei ans Licht bringen. Aber wenn sie mal am Licht ist, verschwindet sie dann auch? Glaubst du im Ernst, der Mensch, seit Kain der ewige Störefried, lasse sich auf Geheiss von Correctness-Regeln befrieden?

Wenn schon Religion, dann ist die christliche klüger. Rechnet mit dem irdisch vertrackten Menschen. Erzählt von Sündenfall und Erbsünde. Rechtfertigt damit nicht alle Schweinereien, macht das Böse nicht besser, man konnte es so jedoch eher ertragen, man nahm – im Lichte menschlicher Korrumpierbarkeit – die Widrigkeiten nicht gar so tragisch, man stand nicht wie der Esel am Berg, man rechnete mit dem Bösen, man verzieh es nicht, aber man billigte ihm eine gewisse Rolle im grossen Welttheater zu. Was wäre ein Theater mit lauter Guten und Braven? Das Drama spielt erst mit Liebe und Kabale. Mit der Freiheit (auch zum Bösen). Eine Freiheit, die sich nicht missbrauchen lässt,ist gar keine.

Passt nicht in dein Weltbild? Dachte ich. Du willst, dass Schluss ist mit Gemeinheit. Ich rechne mit ihr. Weil ich den Menschen durch und durch zwiespältig sehe, hin- und hergezogen zwischen Trieb und Geist, mal ein Herz, ein Genie – mal ein Miststück. Ich las einst Geschichten von Gemobbten. Traurige. Gemeinsam war ihnen: Die Opfer fielen aus allen Wolken, nie hätten sie gedacht, ein Kollege könnte ihnen in den Rücken fallen. In ihrem Weltbild waren Menschen gut und fürsorglich, Bosheitsenergien von Mobbern hatten da keinen Platz. Darum wirkten sie nackt und brutal, absolut unmenschlich, menschlich unbegreiflich. Was ihren Schrecken, die Ohnmacht, das ­Erstarren bodenlos machte.

Ich fahre besser mit Dürrenmatt: «Die Welt ist eine Pulverfabrik, in der das Rauchen nicht verboten ist.» Dürrenmatt magst du doch?

Ludwig