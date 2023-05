«Jung & Alt»-Kolumne Es gibt nichts gratis im Leben - ausser die Arbeit der Frauen In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche schreibt Zaugg über unentlöhnte Arbeit. Samantha Zaugg Drucken Teilen

Wäsche machen in Privathaushalten. Wer wird die das erledigen? Statistisch gesehen eine Frau. Fotolia

Lieber Ludwig

Mir geht es nicht darum, wie man sich in der Arbeitswelt sieht. Als jemand, der selbst gestaltet, oder jemand, der mitfährt. Es geht auch nicht darum, Tätigkeiten zu vergleichen, herauszufinden, was wichtiger ist, Heizungen zu montieren oder Kolumnen zu schreiben. Vielmehr interessiert mich, was wir als Arbeit bezeichnen, was nicht und vor allem, weshalb nicht.

Es gibt viele Tätigkeiten, die nicht als Arbeit gezählt und die auch nicht bezahlt werden. Kinder erziehen, sich um Familienangehörige kümmern, einkaufen, soziale Kontakte pflegen, an Geburtstage denken, Geschenke für Mitarbeitende besorgen und so weiter. Man bezeichnet diese Tätigkeiten als Care-Arbeit, Pflege- oder Fürsorgearbeit oder als Emotional Labour, emotionale Arbeit. Sie werden üblicherweise von Frauen oder weiblich sozialisierten Personen erledigt.

Diese Tätigkeiten sind stark mit Weiblichkeit verknüpft. So stark, dass sogar die Annahme herrscht, es gehöre zur Natur. Es ist eine Art weibliche Tugend, und es wird erwartet, dass Frauen diese Dinge tun. Gleichzeitig werden die Tätigkeiten abgewertet, als Frauensachen oder Weiberkram abgetan. Dabei sind diese Arbeiten die Grundlage für unsere Volkswirtschaft. Nichts würde funktionieren, wenn niemand diese unbezahlte Arbeit erledigen würde. Keine Heizungsmonteure, keine Börse, kein produzierender Sektor, kein Bundesrat, keine Banken. Das ist keine neue Erkenntnis. Seit Anfang der Siebzigerjahre gibt es eine internationale Bewegung, die Löhne für Hausarbeit fordert. Die italienische Philosophin und Autorin Silvia Federici hat dazu bereits 1975 ein Buch publiziert, das bis heute als Standardwerk gilt.

Dass Frauen gratis Arbeit leisten, hat verschiedene Folgen. Weil Frauen, insbesondere Frauen mit Kindern, so viel von dieser unbezahlten Arbeit übernehmen, bleibt ihnen weniger Zeit für Lohnarbeit. Das heisst, sie leben in Abhängigkeiten, besitzen weniger Wohneigentum und haben langfristig weniger Geld für Vorsorge, etwa in der Pensionskasse. Dazu kommt, dass es für Frauen heute zugänglicher ist, Karriere zu machen. Einerseits eine grosse Chance. Anderseits zusätzliche Erwartungen. Die Anforderungen im Beruf steigen, ohne dass die bisherigen Aufgaben wie Hausarbeit zurückgehen oder auf andere Personen umverteilt werden. Ich möchte dazu die britische Autorin Helen Lewis zitieren. Sie sagt, Liebe, insbesondere Mutterliebe, heisst die permanente Bereitstellung von Zeit. Die Zeit der Frauen gehört ihnen niemals selbst, sondern andere haben Anspruch darauf. Kinder, Familienangehörige, Männer.

Bist du Herr über deine eigene Zeit? Oder musst du sie abgeben und teilen? Für Arbeiten einsetzen, die vor allem anderen dienen? Und für die du nichts bekommst, ausser vielleicht einen Blumenstrauss zum Muttertag?

Samantha