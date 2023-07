«Jung & Alt»-Kolumne Im Zug mit Zwischenhalt Nirwana – samt Gedankenblitz In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche erklärt Hasler, weshalb es fürs Kreieren von innovativen Ideen auch ruhige Pausen braucht. Ludwig Hasler Drucken Teilen

Entspannend: Auf einer Zugfahrt kommen unserem Kolumnisten manchmal die besten Ideen. Christoph Benz

Liebe Samantha

Doch, ich kann Nichtstun, erstaunt mich selber. Im Zug von Zürich nach St. Moritz, fast dreieinhalb Stunden. Habe Notizen dabei für die Rede, die ich oben halten soll; der Einstieg hapert noch, der Aufbau überzeugt soso, lala. Trotzdem schaue ich die ganze Zeit zum Fenster hinaus, draussen passiert nichts, der Zürichsee zieht vorbei, der Walensee, die Albulastrecke. Als schöbe ein Demiurg gewaltige Kulissen, extra für mich. Nur um mich wegzuholen von mir, hinein in eine abwechslungsreiche Ich-Verlorenheit. Zugfahren als buddhistischer Schnellkurs. Zwischenstation Nirwana.

Kurz vor Samedan meldet sich mein Stammhirn. Es war nicht faul unterdessen, hat Änderungen parat an der Rede, Einstieg raffinierter, Aufbau strikter logisch. Ich finde alles prima. Die Rede ist gerettet.

Also – in den Tag hinein träumen, nichts tun? Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf?

Da wir schon im Bündnerland sind: In Davos wirkte bis 1901 der Arzt Alexander Spengler, die Praxis voll hustender Tuberkulosekranker, medizinisch war dagegen kein Kraut gewachsen, das trieb ihn permanent um, auch wenn er wandern ging. Doch diesmal sah er, wie die Bauern Fleisch zum Trocknen an die Luft hängten – Bündnerfleisch! Da fiel ihm schlagartig ein: Wenn diese Höhenluft das Fleisch so sensationell trocknet, dann könnte sie doch auch die nassen Lungen meiner Patienten austrocknen! Höhenluft als Kur. Die Geburtsstunde des Zauberberg-Business.

Also wandern statt Problemknobeln? Unterwegs erwischt uns der Geistesblitz? Erleuchtung als unbefleckte Empfängnis? Kommt darauf an, bei wem der Blitz einschlägt. Hätte sich Dr. Spengler nicht hartnäckig mit Tuberkulose befasst, hätte er nur Appetit auf Bündnerfleisch gekriegt. Er ging aber quasi schwanger mit der prekären Sache. Die Geburt jedoch, die Lösung passierte scheinbar zufällig. Nicht beim Forschen, sondern nebenher, als er an was ganz anderes dachte, an die Schönheit der Bündner Alpen, als er die Höhenluft einsog, seinen Kopf durchlüftete, Urlaub nahm vom angestrengten Fixieren aufs Problem.

Du tauchst lieber ein ins Wasser – als «Meditation für Leute, die zu fahrig sind zum Meditieren». Das gefällt mir, ist aber leider nicht so mein Element. Würde wohl glatt ertrinken, vergässe ich mich im Wasser wie im Zug. Hauptsache, wir haben die buddhistische Abtauchübung, die zu uns passt. Unsere «Langeweile» für zwischendurch, Friedrich Nietzsche sprach von der «Windstille der Seele, welche der glücklichen Fahrt und den lustigen Winden vorangeht».

Dummerweise reagiert meine Lunge auf lustige Winde gern mit Entzündung. Im Alter ist die Windstille der Seele oft schon kostbar genug.

Glückliche Fahrt!

Ludwig