«Jung & Alt»-Kolumne Kraft allein löst das Mobbing-Problem nicht In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche geht es um einen unerreichbaren Weltrekord.

Wie viel diese Hantel wohl wiegt? Ob die Autorin sie heben könnte? Man kann es nicht wissen. Fotolia

Lieber Ludwig

Jesses, in deinem letzten Brief hast du wirklich eine absolute Altmänner­meinung. Du kritisierst, dass die Leute heutzutage wegen jeder kleineren Unannehmlichkeit an die Öffentlichkeit gehen. Statt sich zu wehren und Konflikte selbst auszutragen. Darin siehst du eine Opferhaltung, forderst mehr Widerstandskraft. Die müsse man sich aufbauen wie beim Krafttraining. Krafttraining finde ich zwar gut. Aber der Vergleich funktioniert trotzdem nicht.

Klar, durch Training wird man stärker. Aber man kann nicht alles trainieren. Bestimmten Faktoren ist man ausgesetzt, da kann man noch so wollen. Bleiben wir beim Beispiel Krafttraining. Ich mach ab und zu ein paar Turnübungen, würde mich als fit beschreiben. Wäre ich etwas ehrgeiziger und würde mit Gewichtheben anfangen, so wäre ich mit etwas Training bestimmt in der Lage, auf der Hantelbank mein eigenes Körpergewicht zu stemmen. So weit, so gut.

Doch schauen wir den Weltrekord im Bankdrücken an. Der liegt bei 355 Kilogramm. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich diesen Rekord in meinem ganzen Leben niemals erreichen, geschweige denn knacken könnte. Nicht mal dann, wenn ich meinen gesamten Lebens­inhalt auf dieses Ziel richten würde.

Weil andere Faktoren mitspielen, auf die ich keinen Einfluss habe. Schwerkraft, mein eigener Körper und so weiter. Was ich sagen will: Bei gewissen Dingen kann man sich Widerstandskraft antrainieren, bei anderen muss man andere Lösungen suchen.

So ist es auch bei Konflikten, beispielsweise bei Mobbing oder übergriffigem Verhalten. Man kann seine innere Widerstandskraft trainieren. Aber manchmal braucht man Hilfe von aussen. Das Sichtbarmachen durch Herstellung von Öffentlichkeit kann dazu sehr wirksam sein.

Du klassifiziert das als Aufgeben, als Einknicken. Ich sage, das Gegenteil ist der Fall: Einen Missstand öffentlich zu machen, ist eine Form, sich zu wehren. Nehmen wir das Beispiel von sexualisierter Belästigung am Arbeitsplatz. Wer damit an die Öffentlichkeit geht, wählt keineswegs den Weg des geringsten Widerstandes. Ein Problem wird nicht von anderen gelöst, sobald man den Schritt an die Öffentlichkeit wagt. Im Gegenteil. Oft geht es dann erst richtig los.

Wer an die Öffentlichkeit tritt, sei es in Medien, in sozialen Netzwerken oder vor Gericht, exponiert sich, macht sich angreifbar. Das braucht Kraft und Ausdauer.

Zum Schluss noch eine Bemerkung zu der Aussage, dass das alles etwa Neues ist. Dass man heutzutage wirklich nichts mehr sagen darf. Die Geschichte muss andersherum erzählt werden. Viele Dinge waren früher schon daneben. Nur weil sich niemand gewehrt hat, heisst es nicht, dass es damals in Ordnung war.

Samantha