«Jung & Alt»-Kolumne Muss ich denn vor mir selber geschützt werden? In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche erläutert Hasler, wieso er nicht gern sieht, dass praktisch jeder sogenannte Fortschritt dem Staat mehr Kontrolle einräumt. Ludwig Hasler Drucken Teilen

Ist man selbst der grösste Gegner seiner selbst? Twitter/ @SpiderManMovie

Liebe Samantha

Allerdings ändern sich Zeiten und Sitten. Da hast du recht. Sogar bei mir. Du erinnerst ans Sexualstrafrecht, das wir vor 30 Jahren revidierten, Vergewaltigung in der Ehe strafbar machten. Ja, ich glaub, auch ich rümpfte damals die Nase über den «Richter im Haushalt», konnte mir nicht vorstellen, was der in einer solch vergifteten Beziehung zurechtbiegen sollte, ich dachte, mit dem Richter zwischendrin werde die Ehe definitiv ruiniert. Oder so ähnlich. Im Rückblick: haarsträubend naiv, ignorant, von Gewalt an Frauen keinen Schimmer. Mea culpa.

Gut, dass Zeiten und Sitten sich ändern. Seh ich auch so. Aber werden sie mit jeder Wendung auch besser? Du glaubst es. Ich nicht. Anders als dich stört mich zum Beispiel, dass praktisch jeder sogenannte Fortschritt dem Staat mehr Kontrolle einräumt. Erziehung inklusive. Rauchverbot, Werbeverbote, Sprachverbote. Alles zu unserem Besten, klar. Der Staat soll vor Gewalt schützen – unbedingt. Aber muss er mich gleich noch vor mir selber schützen – vor Raucherhusten, Cannabis-Dusel, sonntäglichen Konsumeskapaden im Tankstellenshop, erotischen Avancen am Arbeitsplatz?

Am Ende verschont er den Bürger vor seiner Freiheit und Verantwortung. Am Ende, wie gesagt. Tüchtig unterwegs ist er längst, angetrieben von Politikanten und Medien, siehe Schlagzeilen wie diese: «Es gibt in der Schweiz immer mehr Übergewichtige und Magersüchtige – Was gedenkt der Bund zu tun?»

Tja, was soll er gedenken? Alle in Quarantäne setzen? Zucker verbieten? Zwangsernähren? Die Frage kannst du überall dranheften. Es gibt in der Schweiz massenhaft Gratisarbeit, vor allem durch Frauen – Was gedenkt der Bund zu tun? Übernimmt er die Rechnung? So weit waren wir schon. Eigentlich hab ich erwartet, dass du nun das sogenannt bedingungslose Grundeinkommen ins Spiel bringst. Läge in der Logik deiner Argumentation. Und scheint bei Jungen beliebt zu sein.

Weisst du, wo es geradezu hymnisch beliebt ist? Bei Tech-Giganten im Silicon Valley. Kein Wunder, für die sind wir eh schon nützliche Idioten. Hanswurst-Material für ihre Plattformen. Dazu taugen wir am besten, wenn wir etwas doof sind. Doof, aber happy. Doof & happy sind wir am sichersten, falls uns keine Existenzsorgen plagen, wenn wir ausgehalten werden, bedingungslos abgefüttert. Von wem auch immer. Siehe Huxleys «Schöne neue Welt».

Einst galt die Welt als Veranstaltung der Götter. Dann des Adels & Klerus. Bis Bürger rebellierten: Das ist unsere Welt. Wir gestalten sie. Wir verantworten sie. Wir alle. Jeder nach seinen Kräften … Schluss damit? Wer übernimmt dann die Welt? KI? In welchen Interessen?

Monströse Fragen.

Ludwig