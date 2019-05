Paar der Woche: Just married – easily Filmstar Jude Law ist bei seiner 14 Jahre jüngeren Psychologin in besten Händen. Susanne Holz

Jude Law und Phillipa Coan an einem Tennismatch. (Bild: Getty)

Hollywood-Star Jude Law (46) ist einer dieser Schauspieler, die sich stets im Mittelfeld zu bewegen scheinen. Sieht gut aus ohne damit aus der Rolle zu fallen oder seine Fans in die Hysterie zu treiben, spielt in grösseren und kleineren Filmen mit – zuletzt sah man ihn in «Captain Marvel» –, und hat mehrere Kinder mit mehreren Frauen, ohne damit gross Aufsehen zu erregen. Nun hat Jude Law am Dienstag genauso unaufgeregt zum zweiten Mal geheiratet: seine Freundin, die Psychologin Phillipa Coan (32). Das berichtet die britische «Sun». Die Hochzeit soll in London im engsten Familienkreis stattgefunden haben. In der Londoner «Old Marylebone Town Hall» wurde die Liebe mit Ring und Treueschwur besiegelt. Die Braut trug ein cremefarbenes Minikleid mit Volants. Jude Law einen dunkelblauen Anzug mit passendem Hut und blauen Wildlederschuhen. Wir gratulieren Jude Law zu seiner britischen Gelassenheit, seiner zweiten Ehe und seinem Talent, ein Star zu sein, ohne viel Staub aufzuwirbeln. Natürlich gratulieren wir auch dem Brautpaar, ganz unaufgeregt. (sh)