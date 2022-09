Kolumne Beziehungen: Der ewige Streit um den Haushalt – so lösen Sie ihn wirklich In ihrer Kolumne «Liebes Leben, wir müssen reden» schreibt Social-Media-Redaktorin Maria Brehmer über alles, was das Leben schöner macht – und manchmal auch schwieriger. Heute: Haushalt fressen Beziehung auf. Maria Brehmer Drucken Teilen

«In der Haushaltsfrage gibt es kein Richtig oder Falsch. Das kann erst einmal schockierend sein!» Sandra Ardizzone

Susanna nimmt den Küchenboden auf, so, wie sie es jeden Freitagnachmittag macht. Dann kocht Paul das Znacht – so, wie er es gelegentlich macht. Was er dabei nie macht: Den Boden sauber halten.

«Das ist doch nicht schlimm, es sind nur ein paar Spritzer Tomatensauce!», reagiert Paul auf den Unmut Susannas, den die Flecken auf dem frisch geputzten Boden in ihr schüren. «Und ob das schlimm ist, ich habe ihn heute erst aufgenommen!», kontert sie.



Streit über Haushaltsthemen wie dieses: Alltag unter Schweizer Dächern.

Die Lösung liegt nicht auf der Hand

Trends hin zur Gleichberechtigung auch in Sachen Arbeitsteilung hin oder her: Beziehungen geraten gefährlich nahe an den Abgrund, wenn es um Verantwortlichkeiten in der gemeinsamen Wohnung geht.



Läge die Lösung des Problems im perfekt ausbalancierten Ämtliplan, den es lediglich einzuhalten gilt, hätten Paarberaterinnen und -therapeuten tatsächlich weniger zu tun.



Denn, und das haben Sie vielleicht schon selbst festgestellt: Beim Streit um saubere Fussböden geht es selten um den eigentlichen Fleck.

Oh Schreck: Beide haben Recht!

Susanna und Paul sind unterschiedlich – weil wir Menschen unterschiedlich sind. Wir haben unterschiedliche Ansichten darüber, wann etwas sauber oder dreckig, unordentlich oder aufgeräumt ist.



Für den einen ist sauber, wenn man vom Fussboden essen kann, für den anderen reicht es, wenn man nicht bei jedem Schritt kleben bleibt. Jede Ansicht hat ihre Berechtigung, und auch wenn es für manche kaum akzeptierbar klingen mag: Es gibt hier kein richtig oder falsch.

Susanna und Paul können sich also gar nie einig werden darüber, ob die Tomatensauce auf dem Boden schlimm ist oder nicht.



Vielmehr geht es in solchen Streitsituationen um das Motiv, das man dem anderen unterstellt: Susanna fühlt beim Anblick der Spritzer auf dem Fussboden mangelnde Wertschätzung, Lieblosigkeit, ja vielleicht sogar böse Absichten seitens Paul. Das wiederum schürt in ihr Befürchtungen und Ängste, die tief gehen: Bin ich ihm nicht wichtig? Liebt er mich nicht mehr?

Die penible Aufgabenteilung ist gut, aber ...

Ja, das hilft, wenn Sie das Haushaltsproblem angehen wollen: Teilen Sie die Aufgaben klar auf und machen Sie einen verbindlichen Plan, wer was wann übernimmt.



Doch Achtung. Ihr Partner oder Ihre Partnerin wird die Aufgaben vermutlich nie zu Ihrer vollen Zufriedenheit erledigen. Denn Sie wissen schon: Beide haben recht! Reden Sie also weniger darüber, was Ihr Gegenüber besser oder anders machen soll, sondern welche tieferliegenden Gefühle Sie antreiben.



«Ich wünsche mir einen sauberen Boden, da das Anerkennung für meine Arbeit bedeutet, die ich heute Nachmittag geleistet habe», könnte Susanna zu Paul sagen. Paul wird Susannas Unmut daraufhin besser verstehen und ihr mit Wertschätzung auch dann begegnen können, wenn er den Boden mit Sauce bespritzt – und so ihre Ängste zerstreuen.



Überprüfen Sie also Ihre Gefühle, die Sie mit dem Haushaltsthema verbinden. Und dann passen Sie ein bisschen besser auf, wenn Sie das nächste Mal Tomatensauce kochen.