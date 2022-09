Kolumne «Glamour, mon amour»: Daniel Radcliffes Rauchpause Unsere Kolumnistin Simone Meier verrät diese Woche, welche Frage ihr immer wieder gestellt wird – und wieso sie je nach Fragestellerin unterschiedlich antwortet. Simone Meier Drucken Teilen

Ihn kennt nicht nur jedes Kind: Schauspieler Daniel Radcliff, der Harry Potter spielte. Keystone

Ab und zu stehe ich vor Leuten, die noch zur Schule gehen und entsprechend jung sind, und muss ihnen etwas über den Journalismus erzählen. Immer kommt da die Frage: «Was ist der berühmteste Mensch, den Sie schon interviewt haben?» Meine Lieblingsantwort wäre: «Jane Fonda.» Die amerikanische Schauspiellegende, Bürgerrechtlerin und Fitnessqueen.

Doch natürlich hat niemand in den Klassenzimmern von heute je von ihr gehört, höchstens ein Radiergummi, der irgendwann in den 1980er-Jahren beim Versuch, wie Jane Fonda Aerobic zu machen, in einer Lücke zwischen einem Regalbrett und einer Schrankwand fiel und dort stecken blieb. Deshalb sage ich vor Schulklassen: «Daniel Radcliffe», den kennen alle, schliesslich waren die «Harry Potter»-Filme ihr bester Babysitter.

Ich habe vor ein paar Jahren sehr gerne mit Daniel Radcliffe geredet, ich hatte mir angeschaut, was er alles so spielte, und da waren auch neben Harry Potter viele Rollen aus dem fantastischen Bereich. Also nichts, was unter Elfen, Hobbits und Royals, die Drachen als Haustiere besitzen, spielt, sondern in einer fantastischen Erweiterung der Welt, in der wir leben. In der Literatur nennt man es «magischer Realismus». Es war ein Zufallsgedanke, ich wusste nicht, ob Daniel Radcliffe mit dem Begriff irgendwas anfangen könnte oder ob er bloss die Standardantwort darauf hätte, die Schauspieler sagen, wenn sie etwas blöd finden, aber höflich bleiben wollen, nämlich: «Oh, das ist eine sehr interessante Bemerkung!»

Es war an einem Filmfestival, Daniel Radcliffe brauchte viele Rauchpausen, und immer, wenn er eine machte, kam jemand und wollte ihn heiraten, adoptieren, anfassen oder aufessen, und immer war er reizend. Nach seiner fünften oder auch 35. Zigarette setzte ich mich ihm gegenüber und fragte ihn nach dem magischen Realismus.

Der junge Mann, der damals 27 war, begann zu strahlen und lehnte sich zurück. Er kannte sie alle. Die Romane von Gabriel García Márquez oder Michail Bulgakow. Er kannte sie nicht nur, er hatte sie durchdrungen und sie ihn, und sie bedeuteten ihm die Welt, und als er darüber sprach, verschob sich die banale und nüchterne Realität des Sitzungszimmers, in dem wir uns befanden, in die Richtung eines magischen Raumes. Er öffnete sich und liess Urwaldgewächse und Meeresrauschen hinein und eine Tür gehörte zu einer viktorianischen Villa und eine andere ging auf einen verregneten Park mit einer fahlen, hohen Gestalt in einer schwarzen Krinoline, und ein kleiner Zauberer mit Brille stellte sich dem Bösen.

«Das ist doch die Schönheit des Filmemachens: Träume müssen nicht Träume bleiben», sagte Daniel Radcliffe, er hätte dies auch auf das Bücherschreiben und Bildermalen anwenden können, doch da war unsere Zeit zu Ende wie in einem Märchen, wenn die Glocke Mitternacht schlägt, und die nächste Zigarette war nötig.