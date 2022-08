Kolumne Zum (Fremd-)schämen! In ihrer Kolumne «Liebes Leben, wir müssen reden» schreibt Social-Media-Redaktorin Maria Brehmer über alles, was das Leben schöner macht – und manchmal auch schwieriger. Heute: Den Stil von Partnerin oder Partner.

Sandra Ardizzone

Manchmal ist der Partner vor allem eins: peinlich. Ungern versetze ich mich in meine frühen Zwanziger zurück. Wie oft ich mich für meinen damaligen Freund schämte, daran erinnere ich mich nicht mehr. Woran ich mich erinnere: Wie wenig mein damaliger Freund von Dresscodes hielt. Mit seinen hochgekrempelten Jeans (mit denen er heute locker den Business Casual Dresscode erfüllen würde) und seiner ausgeprägten Abneigung gegen Schuhe, die nicht Sneakers sind, glotzte man uns an wie bunte Hunde, waren wir irgendwo festlich eingeladen – zumindest kam es mir so vor. Seine Nonkonformität war Streitthema Nummer eins zwischen uns. Ich wollte einfach nicht begreifen, warum er sich nicht wenigstens ein Hemd anziehen konnte. Wir wurden uns niemals einig.

Noch heute ist es mir peinlich, wenn ich an unsere Auseinandersetzungen von damals denke. Allerdings nicht, weil ich mich immer noch für meinen Ex-Freund schäme. Sondern weil es mir peinlich ist, dass es mir damals so peinlich war. Dass ich meinen Wunsch nach Anpassung über seinen Wunsch nach Individualität stellte. Dass mir meine eigenen Prinzipien wichtiger waren als die seinen. Nicht einmal Kindern verbietet man sich anzuziehen, was sie wollen! Egoistisch wie ich diesbezüglich war, war ich einzig darauf bedacht, was andere von uns denken könnten. Oder besser gesagt: von mir denken könnten.

Während man sich nicht stellvertretend für andere eifersüchtig fühlen kann und es unmöglich ist, sich für jemand anderen schuldig zu fühlen, kennt jeder das seltsame Gefühl, sich für jemand anderen zu schämen. Wir fremdschämen uns etwa für talentfreie Teilnehmer einer Talentshow oder besonders Mutige, die sich bei einer Datingsendung einen derben Korb einfangen. Man hält sich theatralisch die Hand vor die Augen, kichert verlegen oder lacht laut drauflos, dann ist die Fremdscham auch schon wieder vergessen. Doch während wir uns hier tatsächlich für jemand Fremden schämen, verhält es sich mit der Scham für den eigenen Partner oder die eigene Partnerin viel perfider, warum es sich auch so eklig anfühlt: Diese Art von Scham greift direkt das Selbstbild an.

Ein Partner oder eine Partnerin wird, sind wir eine gewisse Zeit lang zusammen, Teil unserer Identität. Benehmen sie sich in unseren Augen peinlich, wirkt sich das unweigerlich auf unsere Selbstdefinition aus. Was er ist, bin ich auch! Was wir an unserer besseren Hälfte ablehnen, verrät darum auch mehr über uns als über sie: Wir lehnen ab, was wir an uns selbst nicht mögen.

Warum wir uns für jemanden schämen, ist nicht nur gesellschaftlichen Normen, sondern auch unserer individuellen Wahrnehmung und Sozialisation geschuldet. Was ich vor ein paar Jahren noch fürchterlich peinlich fand, interessiert mich jetzt kaum noch. Gerne lasse ich mich heute von einem kleidungstechnisch selbstbewussten Mann begleiten. Ich finde einen Mann mit eigenem Stil interessant! Solange er keine schlechten Manieren hat ...