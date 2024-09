Kommentar Musterdemokratie Schweiz: Warum wir nach 175 Jahren etwas aufpassen sollten Die Schweiz feiert ihre für das 19. Jahrhundert revolutionäre Bundesverfassung. 175 Jahre später sollten wir aber ein paar heikle Entwicklungen im In- und Ausland im Auge behalten. Stefan Schmid Drucken Teilen

Urform der Demokratie: Die Landsgemeinde in Appenzell. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Schweizer Demokratie funktioniert gut. Zu Recht sind wir stolz auf die revolutionäre Errungenschaft unserer Verfassungsväter von 1848. Das politische System ist stabil. Die Wahlen sind frei und fair. Vier Mal im Jahr dürfen wir über Sachfragen von grösserer und kleinerer Wichtigkeit abstimmen. Diese Abstimmungsdemokratie kanalisiert gesellschaftliche Spannungen. Das Vertrauen in die Institutionen ist nirgendwo auf der Welt so gross wie in der Schweiz.

Runde Geburtstage bieten sich aber auch an, nach vorne zu blicken. Und da gibt es innerhalb und ausserhalb der Schweiz Entwicklungen, die unsere Aufmerksamkeit verdienen.

Zum einen ist die Demokratie weltweit unter Druck. Die Anzahl autoritär regierter Länder hat zugenommen. Das können wir vor unserer Haustüre in Osteuropa beobachten. In Polen gibt es konkrete Pläne, die Justiz zu gängeln. In Ungarn hat Regierungschef Viktor Orban Medien und Gerichte weitgehend gleichgeschaltet. Mit Rechtsextremismus kokettierende Parteien in Deutschland (AfD) und Österreich (FPÖ) fiebern unverhohlen dem Budapester Autokraten nach. In der Slowakei könnte der Moskau-treue Robert Fico bei den Wahlen vom 30. September an die Macht zurückkehren. In dessen Amtszeit fällt die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová. Von der Gefahr, die von einem nationalistisch-aggressiven Russland ausgeht, wollen wir gar nicht erst reden.

Es geht für unser Land nach 175 Jahren Musterdemokratie also auch darum, sich zu wappnen. Eine kluge Aussenpolitik stellt die Frage ins Zentrum, wie wir unsere Sicherheit und Existenz langfristig absichern können.

Engere militärische und politische Absprachen mit anderen Demokratien sind unverzichtbar.

Es sieht leider nicht danach aus, als hätte dies der Bundesrat in seiner aktuellen politischen Zusammensetzung verstanden.

Der schweizerischen Demokratie droht aber auch von innen eine schleichende Schwächung. Zum einen ist das politische System seit Jahren in grossen Fragen blockiert. Die Beziehungen zur EU erodieren, die Altersvorsorge ist nicht nachhaltig gesichert, ebenso wenig die Energieversorgung. Die Gesundheitskosten laufen aus dem Ruder. In Sachen Neutralität eiern Bundesrat und Parlament herum. Die schweizerische Konsensdemokratie liefert nur dann Resultate, wenn sich die Parteien aufeinander zubewegen. Das aber tun sie kaum noch. Zu stark profitieren sie in unserem System der geteilten Verantwortungslosigkeit davon, dass man mitregieren und gleichzeitig Opposition spielen darf. Niemand ist schuld, wenn es nicht läuft. Das macht es für uns Stimmbürger schwierig, die richtigen Köpfe nach Bern zu wählen.

Doch nicht bloss die politische Klasse schwächelt, auch das Volk zeigt wenig Engagement. Draussen in den Gemeinden fehlt es zunehmend an Milizpersonal, das sich politisch exponieren will. Und die Beteiligung bei Abstimmungen und Wahlen ist historisch tief. Eine Demokratie, in der sich viele nicht (mehr) engagieren mögen, verliert an Strahlkraft. Selbst so wichtige und im Kern simple Fragen wie der Bau von Solaranlagen im Gebirge locken nur noch ein gutes Drittel an die Urnen, wie die Abstimmung im Wallis vom Sonntag gezeigt hat. Das ist schwach, ein Zeichen von Überheblichkeit und naiver Sorglosigkeit gar.

Natürlich wäre es übertrieben, deswegen eine Staatskrise auszurufen. Doch wir sollten nicht 175 Jahre Musterdemokratie feiern und gleichzeitig darüber hinwegsehen, dass 60 Prozent der Menschen im Land lieber shoppen statt abstimmen gehen.

Grundlage für politische Teilhabe ist politische Bildung. Diese wird an unseren Schulen sträflich vernachlässigt. Die Schweiz braucht eine Revitalisierungskur für ihre Demokratie. Ruhen wir uns nicht auf den Lorbeeren aus, sondern erneuern wir das Vermächtnis von 1848.